Chất lượng giáo dục từ hội thi giáo viên giỏi

“Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang”- Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Đức Lợi trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

437 giáo viên giỏi cấp tỉnh

Ngành Giáo dục Lâm Đồng vừa kết thúc mùa hội thi giáo viên giỏi (GVG) cấp tỉnh và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi (gọi tắt GVG Tổng phụ trách) cấp tỉnh năm học 2020-2021 với nhiều dư âm đẹp. Để đích đến hội thi như mong đợi, từ giữa tháng 10/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lâm Đồng đã xây dựng 2 kế hoạch 1901 và 1881 với mục đích toàn ngành chủ động đưa nội dung triển khai ngay từ đầu năm học. Có thể khẳng định, mọi khâu đều triển khai tốt: từ thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, chọn bài dạy, xây dựng thời khóa biểu, bố trí phòng học đến tổ chức thi, thảo luận, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm từng tiết thi… Thông tin từ Ban tổ chức cho biết, toàn tỉnh có 499 giáo viên (GV) tham gia Hội thi GVG, với 173 GV THCS, 124 GV THPT, 90 GV tiểu học, 95 GV mầm non; và có 310 giám khảo tham gia chấm thi. Ở Hội thi GVG Tổng phụ trách, có 88 GV tham gia thi, với 56 GV tiểu học, 32 GV THCS; và 42 giám khảo chấm thi. Về nội dung thi, đối với GVG, mỗi GV dự thi thực hiện 2 phần: thực hành giảng dạy và trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Theo đó, mỗi cấp học yêu cầu những nội dung cụ thể và phù hợp. Ở GVG Tổng phụ trách, gồm 3 bài thi: sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích; thực hành kỹ năng, nghiệp vụ; thi năng khiếu.

Ngày 3/4, Sở GD&ĐT Lâm Đồng tổ chức lễ tổng kết, công bố kết quả, trao tặng danh hiệu và ghi nhận những thành tích xuất sắc của các cá nhân, tập thể. Kết quả về tỉ lệ, đối với GVG, ở thi tiết dạy: cấp mầm non có 94,74% xếp loại Tốt và 5,26% xếp loại Khá; cấp tiểu học có 78,5% xếp loại Giỏi; cấp THCS có 74,6% xếp loại Giỏi; cấp THPT có 75,9% xếp loại Giỏi. Về nội dung thi trình bày biện pháp, Ban giám khảo xếp loại Đạt như sau: mầm non 95,79%; tiểu học 96,7%; THCS 90,2% và THPT 90,8%. Đối với GVG Tổng phụ trách, GV đạt từ 8 điểm trở lên: về sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích tỉ lệ 61,4%; thi về thực hành kỹ năng, nghiệp vụ và thi về năng khiếu đều tỉ lệ 100%. Đánh giá chung, có 385 GV đạt danh hiệu GVG cấp tỉnh, tỉ lệ 77,15%; trong đó, mầm non 90,53%; tiểu học 77,7%; THCS 71,8% và THPT 74,47%. Danh hiệu GVG Tổng phụ trách cấp tỉnh có 52 GV, đạt tỉ lệ 59,1%.

Hội thi đạt nhiều ý nghĩa

Từ cổ chí kim, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia, đã có nhiều đúc kết, khẳng định vai trò của thầy cô giáo. Đơn cử, tục ngữ của Việt Nam có câu “Không thầy đố mày làm nên” hay “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”; hoặc lời của nhà giáo dục vĩ đại người Séc - Cômenxki: “Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”… Đó là vinh dự và tự hào đối với giáo giới. Trong tinh thần “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ở Việt Nam, trách nhiệm rèn nghề tinh thông của đội ngũ “kỹ sư tâm hồn” càng đặc biệt quan tâm. Vì vậy, ý nghĩa của hoạt động hội thi GVG từ cơ sở đến cấp tỉnh được tổ chức hàng năm là rất cần thiết. Hoạt động này lan tỏa phong trào thi đua Dạy tốt - học tốt ở trường học; mặt khác, “dạy có nghĩa là học hai lần” mãi là triết lý giáo dục.

Đánh giá về hai Hội thi GVG cấp tỉnh năm học 2020-2021, ông Trần Đức Lợi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Thường trực Ban chỉ đạo Hội thi ghi nhận nhiều ưu điểm, từ tiến độ, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị đến tính nghiêm túc, đúng quy chế, khách quan, công bằng... Theo ông Trần Đức Lợi, ngoài nhiều tiết dạy chuẩn bị công phu, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng và thể hiện thành công đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học,… “Điểm sáng trong các tiết dạy là GV đã chú trọng đến việc phát triển phẩm chất và năng lực người học, gợi dẫn cho học sinh chiếm lĩnh kiến thức, ứng dụng công nghệ thông tin khá hợp lý và hiệu quả, nhiều tiết dạy thực hiện sự điều chỉnh nội dung phù hợp đối tượng học sinh”. Tiến trình tổ chức bài dạy đã được phát huy đúng theo xu thế mới: khởi động-khám phá kiến thức-luyện tập, thực hành-vận dụng. Trong Hội thi có 17 GV dạy lớp 1 của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tuy năm đầu tiên triển khai thực hiện sách giáo khoa nhưng GV đã khẳng định được năng lực nghề nghiệp, sẵn sàng tiếp nhận chương trình mới… Tài năng và tâm huyết của GVG Tổng phụ trách cũng được dịp thể hiện và tạo nhiều ấn tượng đẹp từ hội thi…

Ghi nhận về ưu điểm, Ban chỉ đạo cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế của hội thi là cần thiết. Đó là, ở một số GV còn lúng túng trong tổ chức hoạt động dạy học, lạm dụng hình thức và kỹ thuật dạy học, quán xuyến lớp học và kiểm soát chất lượng học tập theo mục tiêu của từng đối tượng học sinh chưa tốt… Nhưng khép lại Hội thi GVG năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục Lâm Đồng thực sự đã lưu lại nhiều ý nghĩa và bổ ích. Không chỉ đối với đội ngũ làm giáo dục mà rộng ra là “sự nghiệp trồng người” của xã hội. Đó là kinh nghiệm đối với nhà tổ chức; sự khích lệ, sự tự tin đối với GV; sự lan tỏa về phong trào “thi đua dạy tốt và học tốt”; sự quan tâm chăm lo giáo dục từ phía xã hội...

MINH ĐẠO