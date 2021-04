Chiều 27/4, Việt Nam thêm 5 ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua; trong đó có 1 ca lây nhiễm tại nơi cách ly ở Yên Bái.

Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại các cửa khẩu

Ca bệnh 2853 (BN2853) cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thái Nguyên: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Ngày 23/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay JL751 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thái Nguyên. Kết quả xét nghiệm ngày 26/4/2021 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 2854 (BN2854) cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 40 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngày 23/4/2021, bệnh nhân từ Đức quá cảnh Singapore nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay SQ192 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 26/4/2021 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 2855 (BN2855) cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 56 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngày 13/4/2021, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5064 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 26/4/2021 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa.

Ca bệnh 2856 (BN2856) cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Ngày 24/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2723 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 26/4/2021 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Cam Lâm.

Ca bệnh 2857 (BN2857) lây nhiễm từ ca nhập cảnh tại nơi cách ly ở Yên Bái: Bệnh nhân nam, 63 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là lễ tân khách sạn, bệnh nhân có tiền sử dịch tễ phục vụ hàng ngày tại khu cách ly có chuyên gia Ấn Độ đang cách ly tại khách sạn (trước đó đã ghi nhận 4 trường hợp chuyên gia Ấn Độ cách ly ngay sau nhập cảnh ngày 18/4/2021, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại khách sạn này). Trường hợp này đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt từ ngày đầu tiếp xúc với đoàn chuyên gia tại khách sạn (ngày 18/4). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tính đến 18 giờ ngày 27/4, Việt Nam có tổng cộng 1571 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 911 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 38.266 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 523 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 22.821 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14.992 người.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 là 48 ca.

Ngày 27/4, Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng Đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An và làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Đoàn công tác đề nghị Long An cần phải rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch nghiêm ngặt tại các cửa khẩu, phân công nhiệm vụ cụ thể và có quy chế phối hợp giữa các lực lượng trong công tác phòng, chống dịch trên khu vực đồn biên phòng quản lý.

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu cũng đã đi kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại tỉnh Tiền Giang. Công tác kiểm tra được thực hiện tại các cơ sở cách ly tập trung, khách sạn cách ly cho các chuyên gia nước ngoài, cơ sở thu dung điều trị, cơ sở y tế chuẩn bị cho công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

