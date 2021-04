Đà Lạt: Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong phòng chống tội phạm

(LĐ online) - Ngày 19/4, thành phố Đà Lạt đã tuyên dương, khen thưởng cho 6 cá nhân là các chiến sỹ công an có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm trên địa bàn Đà Lạt trong thời gian vừa qua.

Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố trao giấy khen cho các chiến sỹ công an

6 chiến sỹ công an này gồm 3 chiến sỹ của Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Lạt gồm ông Trần Văn Hải - Phó Đội trưởng, ông Nguyễn Anh Thi và ông Đoàn Quang Khanh, cán bộ.

3 chiến sỹ công an còn lại công tác tại Công an Phường 3 gồm ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Công an Phường 3, ông Vũ Duy Khánh và ông Nguyễn Văn Bình An, cán bộ.

Ông Trần Văn Hải và các thành viên trong Đội Cảnh sát Hình sự Công an Đà Lạt đã lập thành tích bắt được các nghi phạm trộm cắp xe máy và trộm cắp điện thoại học sinh tại Trường THPT Bùi Thị Xuân gây xôn xao dư luận thành phố trong thời gian vừa qua.

Còn ông Nguyễn Văn Sơn và các cán bộ trong Công an Phường 3 đã có thành tích bắt được các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn phường.

GIA KHÁNH