Đức Trọng: Gắn phong trào thi đua yêu nước với thực tiễn

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đức Trọng đã ra sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) và xem việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với phát hiện, biểu dương nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt là nhiệm vụ quan trọng nhằm cổ vũ phong trào TĐYN ngày càng phát triển, có sức lan tỏa trên địa bàn.

Tặng thưởng 20 triệu đồng cho 3 đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối thi đua thuộc huyện Đức Trọng

Để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, hàng năm, huyện Đức Trọng đã phát động thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện gắn với nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng năm, từng giai đoạn. Công tác khen thưởng đã chú trọng, quan tâm xem xét, đề nghị khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, khen thưởng đột xuất đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện một số nhiệm vụ, mở rộng đối tượng, địa bàn khen thưởng.

Trong phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế, đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, cơ cấu ngành nông lâm nghiệp và thủy sản; ngành công nghiệp - xây dựng; ngành dịch vụ chuyển biến theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 946,4 tỷ đồng, bằng 101% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên một ha canh tác đạt 250 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 87,5 triệu USD.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, y tế, thể dục - thể thao được quan tâm, trong năm đã tạo việc làm cho khoảng 4.207 lao động; duy trì 15/15 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,03%; tỷ lệ y tế toàn dân thực hiện là 88%. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường thực hiện theo mô hình chuyển giao tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một số dịch vụ hành chính công...

Từ các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình xuất sắc của các tập thể, cá nhân. Đặc biệt, trong lao động, sản xuất, nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, không chỉ trên địa bàn huyện, mà có sức lan tỏa ra toàn tỉnh và cả nước, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, xung kích trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Điển hình như tấm gương ông Lê Thanh Trị - kỹ sư, Giám đốc Công ty TNHH Khoa học công nghệ Thanh Trị. Từ năm 2010, ông Lê Thanh Trị đã nghiên cứu, sản xuất máy gieo hạt, sau đó là combo 7 máy phục vụ cho vườn ươm với mục tiêu là hỗ trợ người nông dân cơ khí hoá nông nghiệp. Tất cả những sản phẩm này được lưu hành trên thị trường mang tính sáng tạo, tính ứng dụng, phù hợp với sản xuất của bà con nông dân, góp phần hỗ trợ, giảm công lao động trong sản xuất.

Những thành tích đã đạt được từ cấp địa phương đến cấp Nhà Nước đã vang xa, những sản phẩm này đã được tiêu thụ tại một số nước lân cận như Malaysia, Thái Lan… Nhờ vậy, năm 2019, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh ông Lê Thanh Trị là nhà khoa học của nhà nông. Năm 2020, UBND huyện Đức Trọng tặng giấy khen cho ông vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2015-2020.

Hay như mô hình của ông Hoàng Mạnh Quyết - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành, Tổ trưởng Tổ hợp tác liên kết sản xuất rau công nghệ cao, an toàn TânThành. Qua tuyên truyền, vận động trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn liền với xây dựng nông thôn mới, ông Hoàng Mạnh Quyết trăn trở làm sao giúp gia đình, hội viên nông dân sản xuất manh mún nhỏ lẻ, bị thương lái ép giá và giá cả thị trường thì được mùa mất giá, được giá mất mùa. Năm 2012, ông Quyết cùng gia đình trồng 4.000 m2 cây ớt ngọt. Từ đó, ông Quyết vận động cán bộ, hội viên nông dân thành lập Tổ hợp tác liên kết sản xuất Rau công nghệ cao, an toàn vào năm 2014. Những ngày đầu vận động từ 15.000 m2 với 4 hộ tham gia, đến nay đã thu hút được 17 hộ gia đình tham gia Tổ hợp tác với diện tích là 70.000 m2, có hợp đồng cụ thể, sản phẩm làm ra được Công ty TNHH Thảo Nguyên thu mua. Với những nỗ lực trong suốt thời gian qua, ông Hoàng Mạnh Quyết đã được UBND huyện tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2015-2020.

Và còn rất nhiều tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, đây là kết quả của sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, là tổng hợp sức mạnh của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã phấn đấu, nỗ lực đưa huyện Đức Trọng phát triển bền vững và hướng đến đô thị trong tương lai.

NHẬT MINH