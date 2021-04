Đức Trọng: Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo

(LĐ online) - Chiều 20/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng phối hợp với Công an huyện tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục huyện Đức Trọng giai đoạn 2016-2021.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc

Theo đánh giá tại hội nghị, công tác phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trường học đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và của lãnh đạo 2 ngành.

Đồng chí Hồ Thị Hồng Châu - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và đồng chí Phạm Đăng Bắc – Phó trưởng Công an huyện Đức Trọng, trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc

Qua công tác triển khai quy chế phối hợp, nhận thức của các cấp quản lý 2 ngành đã được nâng lên rõ rệt, từng bước nâng cao chất lượng công tác quản lý học sinh, hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội khác thâm nhập vào học đường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội của đại phương. Hàng năm, số vụ việc học sinh vi phạm giảm so với các năm học trước cả về số lượng, tính chất và mức độ vi phạm.

Dịp này, 9 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giai đoạn 2016-2021 đã nhận giấy khen của UBND huyện Đức Trọng.

NHẬT MINH