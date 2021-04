Hà Nam có thêm ca mắc COVID-19, cách ly y tế 1 thôn

Ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam, cho biết, sáng nay (30/4), Hà Nam có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, một trường hợp nghi ngờ. UBND tỉnh Hà Nam cũng quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.

Hà Nam thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày tại thôn Quan Nhân, nơi có người nhiễm COVID-19 - Ảnh: Tiền phong

Cụ thể, 2 ca mới là F1 của bệnh nhân BN 2899, đều đã xác nhận dương tính với SARS-CoV-2. Ca nghi ngờ là bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, có tiếp xúc với người ở cùng nhà bệnh nhân 2899 (hiện 4 người ở cùng nhà bệnh nhân BN2899 đều đã mắc COVID-19). Trường hợp nghi ngờ sẽ tiếp tục được làm xét nghiệm lại.

Ba trường hợp phát hiện mới này đều nằm ngoài ổ dịch Đạo Lý, một người ở xã Bắc Lý, một người ở xã Chân Lý, một người ở xã Đức Lý, đều thuộc địa bàn huyện Lý Nhân.

Đêm 29/4, đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng đã tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người dương tính với SARS-CoV-2 cho lực lượng công an và nhân viên y tế tỉnh Hà Nam.

Ngành y tế đã làm việc xuyên đêm, hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 1.068 người của 320 hộ gia đình ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý. Hiện công tác xét nghiệm đang tiếp tục được khẩn trương thực hiện.

Như vậy, liên quan đến ca bệnh COVID-19 ở Đạo Lý, đến thời điểm sáng nay, trên địa bàn Hà Nam đã có 7 ca dương tính, một ca nghi ngờ, đều ở huyện Lý Nhân. Ngoài ra, còn có 3 ca F1 của bệnh nhân này ở TPHCM, Hà Nội, Hưng Yên cũng đã đều được công bố dương tính với SARS-CoV-2.

Thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày

Trong sáng 30/4, UBND tỉnh Hà Nam vừa quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân với tổng số 320 hộ, tương ứng với 1068 nhân khẩu. Đây là nơi có 5 ca bệnh mắc COVID-19 sinh sống.

Thời gian cách ly là 28 ngày, kể từ 17h ngày 29/4.

UBND tỉnh Hà Nam giao UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Lý Nhân chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 toàn bộ vùng cách ly nói trên. Thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định hiện hành; bảo an ninh trật tự, an toàn, an sinh xã hội, các nhu cầu thiết yếu của người dân vùng cách ly và lực lượng liên quan làm nhiệm vụ tại địa bàn trong thời gian thực hiện cách ly; đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời với thực hiện cách ly thôn Quan Nhân, đêm qua (29/4), tỉnh Hà Nam đã huy động, điều động các lực lượng y tế khẩn trương lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19 cho 1.068 nhân khẩu đang sinh sống tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý.

(Theo baochinhphu.vn)