Hội nghị trực tuyến hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và xử trí sự cố sau tiêm chủng Covid-19

• Thành lập Ban Chỉ đạo An toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

(LĐ online) - Sáng 28/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Covid-19, cập nhật và hướng dẫn xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

Lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lâm Đồng

Tham dự hội nghị có các chuyên gia đầu ngành, cán bộ y tế cả nước ở 100 điểm cầu tại các bệnh viện trực thuộc Bộ và Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố, các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện.

Tại điểm cầu Sở Y tế Lâm Đồng có sự tham dự của cán bộ y tế thuộc Sở, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế Đà Lạt, Lạc Dương và 5 bệnh viện tuyến tỉnh gồm: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Y học Cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt.

PGS-TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo hội nghị cho biết: Thực hiện Nghị quyết 21 của Chính phủ, bắt đầu từ giữa năm 2020, Bộ Y tế đã chủ động tập trung công tác tìm kiếm các nguồn vắc xin và các hoạt động chuẩn bị tiêm chủng trên diện rộng của cả nước. Nghị quyết 21 đã chỉ ra 9 đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin giai đoạn đầu.

Đến hiện tại, có gần 1 triệu liều vắc xin đã về Việt Nam. Công tác tiêm chủng đang triển khai, đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 260 ngàn người theo đúng tinh thần Nghị quyết 21 như: Nhân viên y tế, cán bộ chiến sĩ biên phòng, quân đội, công an, người làm nhiệm vụ ở khu cách ly… Công tác thông tin tiêm chủng minh bạch, rõ ràng.

Thực hiện Công điện mới nhất của Thủ tướng Chính phủ cuối tháng 4 về việc triển khai rộng rãi tiêm phòng vắc xin theo đúng tinh thần Nghị quyết 21, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tiêm chủng và Bộ Y tế tiếp tục tìm kiếm các nguồn vắc xin khác đảm bảo số lượng cung ứng cho cộng đồng thời gian tới. Theo đánh giá kết quả bước đầu, vắc xin phòng Covid-19 cơ bản đạt hiệu quả to lớn, tác dụng phụ thấp hơn so với báo cáo của WHO. Để kip thời đẩy mạnh công tác tiêm chủng an toàn hiệu quả, Bộ Y tế đã có hướng dẫn và ban hành các văn bản trên nguyên tắc đảm bảo an toàn hiệu quả, độ phủ tối đa và tiếp tục hoàn thiện công tác điều trị Covid-19; trong đó, việc đảm bảo an toàn tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 rất quan trọng.

Tại hội nghị, Bộ Y tế đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo An toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm Trưởng ban. Đồng thời, các đại biểu tập huấn các nội dung gồm: Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19; phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; công tác điều trị người bệnh Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh và đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin Covid-19; chẩn đoán và xử trí giảm tiểu cầu, huyết khối do vắc xin; hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin Covid-19; huyết khối tĩnh mạch não sau tiêm vắc xin Covid-19 AstraZenneca.

AN NHIÊN