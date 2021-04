Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân cụm 2

(LĐ online) - Từ ngày 12-26/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng tổ chức đợt huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2021 cho 125 chiến sĩ dân quân năm nhất Cụm 2 thuộc các xã Ninh Gia, Phú Hội, Tân Hội, Tân Thành và lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chỗ xã Phú Hội.

Các học viên tham gia huấn luyện

Theo đó, đợt huấn luyện được tổ chức trong 7 ngày với dân quân tại chỗ, 12 ngày với dân quân cơ động và 15 ngày với dân quân năm nhất.

Trong thời gian diễn ra đợt huấn luyện, các học viên sẽ được huấn luyện về chính trị với các chuyên đề về Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thực hiện diễn biến hoà bình; công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện…

Tại thao trường, các chiến sĩ dân quân tự vệ được huấn luyện về điều lệnh, kỹ thuật, chiến thuật về bắn súng, ném lựu đạn, tổ chức đánh chiếm mục tiêu…

Qua đợt huấn luyện giúp lực lượng dân quân nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn của các thế lực thù địch; thuần thục về động tác, kỹ thuật; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

N.MINH