Khai mạc hội thao, hội thi trong lực lượng vũ trang tỉnh

(LĐ online) - Sáng 26/4, tại Trung đoàn bộ binh 994 (đóng tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc hội thao thể dục thể thao và hội thi lái xe giỏi - quản lý xe tốt lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng năm 2021.

Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu khai mạc hội thi

Các đồng chí: Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng chỉ huy 12 Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố và Trung đoàn Bộ binh 994 đã tham dự lễ khai mạc.

Đồng chí Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia hội thao, hội thi

Hội thao và hội thi là hoạt động lớn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được tổ chức 2 năm một lần, nhằm đánh giá kết quả, thành tích của các cơ quan, đơn vị trong rèn luyện thể lực, luyện tập thể dục, thể thao cũng như lái xe, quản lý xe, tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác thể dục, thể thao cũng như lái xe, quản lý xe trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tuyển chọn những vận động viên, thí sinh có thành tích cao, đại diện cho lực lượng vũ trang tham gia hội thao, hội thi tại Quân khu 7.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Bình Sơn khẳng định: Hội thao, hội thi được tổ chức trong điều kiện các cơ quan, đơn vị đang gấp rút thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm; lực lượng vũ trang tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm lỳ 2016-2021. Các vận động viên vừa thực hiện công tác chuyên môn, vừa tổ chức huấn luyện và tham gia thi đấu. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, các cơ quan, đơn vị tham gia hội thi, hội thao sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực cao nhất hoàn thành xuất sắc nội dung hội thi, hội thao năm 2021.

Khai mạc hội thao thể dục thể thao và hội thi lái xe giỏi - quản lý xe tốt lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng năm 2021 tại Trung đoàn Bộ binh 994

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trí Dũng cho rằng: Hội thao, hội thi của lực lượng vũ trang tỉnh lần này là ngày hội biểu dương sức mạnh của bộ đội và dân quân tự vệ, đánh giá sự phát triển của công tác thể dục, thể thao cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, kỹ năng của đội ngũ lái xe trong toàn lực lượng. Đây thực sự là động lực thúc đẩy việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cuộc vận động “giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” lên một tầm cao mới. Đồng thời, là tiền đề, là nền tảng để lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2021 cũng như cả nhiệm kỳ, giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo sự bình yên để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các vận động viên tham gia nội dung chạy 100 m

Hội thao và hội thi lần này có sự tham gia của 184 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ đến từ 12 Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 994.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung bắn súng

Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở các nội dung: Bắn súng, chạy 100 m, vượt vật cản K16, nhảy xa có đà, chạy 3.000 m vũ trang vượt chướng ngại vật, ném lựu đạn, co tay xà đơn, bơi 100 m mang bao gói trang bị, bơi 100 m mang súng và trang bị nhẹ, chạy vũ trang nam/nữ dân quân tự vệ, chạy vũ trang 3.000 m.

Hội thi sẽ kéo dài đến hết ngày 29/4.

N. NGÀ - H. THẮM