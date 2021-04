Không có ca mắc mới, thêm gần 23.000 người được tiêm vaccine

Chi tiết 22.935 người được tiêm tại 28 tỉnh/thành phố và các cơ sở y tế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong ngày 24/4/2021 như sau: - Đợt 1: 1- Quảng Ninh: 4 người 2- Hưng Yên: 60 người 3- Bộ Công an: 1.421 người - Đợt 2: 4- Hà Nội: 3.210 người 5- Hải Phòng: 204 người 6- Bắc Giang: 431 người 7- Bắc Ninh: 2.124 người 8- Phú Thọ: 974 người 9- Hải Dương: 1.518 người 10- Hưng Yên: 459 người 11- Thái Nguyên: 178 người 12- Bắc Cạn: 369 người 13- Quảng Ninh: 533 người 14- Nghệ An: 2.370 người 15- Hà Tĩnh: 1.503 người 16- Lai Châu: 322 người 17- Cao Bằng: 515 người 18- Lào Cai: 721 người 19- Thừa Thiên-Huế: 230 người 20- Bình Định: 271 người 21- Phú Yên: 624 người 22- Khánh Hòa: 503 người 23- Kon Tum: 174 người 24- Gia Lai: 524 người 25- Đắc Lắc: 214 người 26- Thành phố Hồ Chí Minh: 1.875 người 27- Đồng Nai: 226 người 28- Cần Thơ: 495 người 29- Vĩnh Long: 584 người 30- Bạc Liêu: 299 người