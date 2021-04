''Kim chỉ nam'' trong công tác dân vận

Để phát huy sức mạnh của Nhân dân, huyện Đam Rông đã ban hành và đi vào thực hiện Nghị quyết 04 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận” từ đầu năm 2016 đến nay. Nghị quyết được ban hành dựa trên cơ sở các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận và tình hình thực tiễn, đã trở thành “kim chỉ nam” của địa phương trong thực hiện công tác dân vận.

Lực lượng vũ trang cùng người dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Ông Nguyễn Quốc Hương - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đam Rông cho biết: “Nghị quyết được ban hành và triển khai về tất cả các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ. Đó là cơ sở để tiến hành củng cố đội ngũ cán bộ - yếu tố nòng cốt để thực hiện công tác dân vận. Những năm qua, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã quan tâm, bố trí, giới thiệu cán bộ, đảng viên có năng lực phụ trách công tác dân vận, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể. Đồng thời, tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Ở 8/8 xã hiện đều bố trí Phó Bí thư Đảng ủy làm trưởng khối dân vận. Song song với công tác kiện toàn đội ngũ, cán bộ dân vận cũng thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ để làm tốt công tác dân vận trong điều kiện, tình hình mới. Bên cạnh đó, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở còn chú trọng chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển lực lượng nòng cốt, cốt cán trong các đoàn thể, đảm bảo về số lượng và chất lượng, có khả năng vận động, tập hợp quần chúng. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 8.349 nòng cốt. Lực lượng này đã phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời, thông tin kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị địa phương để cơ quan chức năng nắm bắt và giải quyết góp phần giữ bình yên trên địa bàn...”.

Song song với việc củng cố đội ngũ, phương pháp làm dân vận cũng có nhiều đổi mới. Nhiều năm qua, huyện Đam Rông đã chỉ đạo các cấp chính quyền tăng cường đối thoại với Nhân dân, xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương. Công tác an sinh xã hội, đời sống các hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo được chăm lo. Tập trung đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS và thực hiện các chính sách tôn giáo. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xây dựng và nhân rộng các nhân tố điển hình, gương “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực đời sống xã hội... . Bên cạnh đó, công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước được đặc biệt chú trọng. Đơn cử như công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với củng cố, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trưởng ban Dân vận Huyện ủy cho biết thêm: Các cơ quan, các ngành, đơn vị có quan hệ trực tiếp với Nhân dân, nhất là các xã đã xây dựng quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân. Công khai thời gian, quy trình giải quyết thủ tục hành chính để người dân chủ động và tiết kiệm thời gian khi đến cơ quan nhà nước giải quyết công việc. Việc thực hiện cơ chế “một cửa” đã được đồng bộ ở cấp huyện và cấp cơ sở. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức được nâng lên. Bên cạnh đó, công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân cũng được các cấp đẩy mạnh. Từ năm 2016 đến nay đã có 987 lượt tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân được thực hiện.

Ngoài các cơ quan, đơn vị, các lực lượng vũ trang huyện cũng đóng góp rất lớn vào hiệu quả công tác dân vận nói chung với những hoạt động thiết thực, cấp thiết ở những hoàn cảnh, thời điểm cụ thể. Đơn cử như việc Ban CHQS huyện cùng Nhân dân khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Công an huyện phối hợp tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, diễn đàn “Công an nhân dân lắng nghe ý kiến Nhân dân” và các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ở các địa phương. Các hoạt động cụ thể, thiết thực ấy đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn từ phía Nhân dân.

Tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04, Bí thư Huyện ủy Đam Rông Nguyễn Văn Lộc khẳng định, việc làm dân vận hiệu quả đã góp phần rất lớn cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Tuy vậy, công tác dân vận vẫn còn bộc lộ những bất cập, trong đó có việc một số nơi chưa thực sự sát dân, công tác tuyên truyền, vận động trong Nhân dân chưa đổi mới. Việc nắm bắt và xử lý các vấn đề nổi cộm trong dân có nơi chưa kịp thời. Vẫn chưa hết hẳn những cán bộ, đảng viên còn biểu hiện sách nhiễu trong thực thi nhiệm vụ. Huyện Đam Rông xác định các cấp ủy đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần có nhiều đổi mới tích cực trong làm dân vận. Coi công tác dân vận là nhiệm vụ, phương pháp trong thực thi trách nhiệm của cán bộ. Tiếp tục thực hiện công tác dân vận theo hướng chủ động, linh hoạt, tăng cường đi cơ sở, bám sát thực tiễn và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong Nhân dân. Tăng cường đối thoại, trao đổi trực tiếp với Nhân dân...

Làm tốt công tác dân vận nghĩa là tạo sự đồng thuận lớn trong Nhân dân. Điều đó sẽ góp phần tạo nên sức mạnh lớn mang tính quyết định cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà địa phương này đã đặt ra.

NGỌC NGÀ