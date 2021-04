(LĐ online) - Sáng 23/4, tại Trường Mầm non Lộc Phát, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bảo Lộc đã tổ chức chuyên đề Ngày hội Đọc sách cùng con.

Giáo viên giao lưu kể truyện cùng các cháu mầm non tại ngày hội

Ngày hội thu hút hơn 500 học sinh và đông đảo phụ huynh đến từ 30 trường mầm non trên địa bàn TP Bảo Lộc về tham gia giao lưu các trò chơi, hoạt động vui tươi, bổ ích. Tại đây, Ban tổ chức đã chia sẻ những lợi ích của việc đọc sách nhằm bổ trợ việc nuôi dạy con cái như như giảm stress, mở rộng vốn từ, nuôi dưỡng ước mơ, mở rộng kiến thức, cải thiện khả năng tập trung, nâng cao kỹ năng viết, kích thích trí não cho con em tới phụ huynh.

Đặc biệt, tại ngày hội, 30 trường mầm non trên địa bàn TP Bảo Lộc đã chia thành 4 cụm trưng bày các không gian sách với cách bố trí thu hút, bắt mắt bằng nhiều chủ đề như truyện cổ tích, truyện tranh, tài liệu giáo dục mầm non, giáo dục sức khỏe… phù hợp với lứa tuổi mầm non. Cùng với đó, các giáo viên đã kể truyện cho trẻ theo từng chủ để yêu thích.

Phụ huynh đọc sách cùng con tại các gian sách

Ngày hội Đọc sách cùng con nhằm tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc. Qua đó, khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh; đồng thời, thúc đẩy phong trào đọc sách trong trường học, góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập; tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để giáo viên, phụ huynh, học sinh và các tổ chức cộng đồng trên địa bàn thành phố có điều kiện giao lưu học tập, góp phần thực hiện xây dựng phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

KHÁNH PHÚC