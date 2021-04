Ngày hội Giọt hồng yêu thương tiếp nhận 126 đơn vị máu

(LĐ online) - Trong ngày 14/4, tại Điểm hiến máu cố định Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Ngày hội Giọt hồng yêu thương hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, thể hiện nghĩa cử cao đẹp góp phần giúp đỡ bệnh nhân đang cần truyền máu.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện tại Ngày hội Giọt hồng yêu thương

Tham gia Ngày hội có nhiều cán bộ, giáo viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ của các trường học trên địa bàn TP Đà Lạt: Mầm non 4, Mầm non Xuân Thọ, Mầm non Xuân Trường; các trường tiểu học: Tà Nung, Cửu Long, Đa Thành, Nam Hồ, Nguyễn Trãi; các trường THPT: Bùi Thị Xuân, Chi Lăng và các tình nguyện viên hiến máu tình nguyện của 16 phường, xã.

Kết quả, Ngày hội Giọt hồng yêu thương đã tiếp nhận 126 đơn vị máu cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, đáp ứng kịp thời cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Đặc biệt, Ngày hội đã huy động đột xuất các tình nguyện viên thuộc nhóm máu AB đến hiến máu để cấp cứu cho một trường hợp là bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

AN NHIÊN