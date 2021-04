Nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập hết sức đáng quan ngại

Luôn cảnh giác với nguy cơ dịch xâm nhập Chiều 24/4, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và hoạt động tiêm vaccine cho cán bộ y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. GS.TS Nguyễn Thanh Long đánh giá cao sự nỗ lực phòng chống dịch của tất cả mọi người dân; sự chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng chống dịch của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, tỉnh có nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào. Bởi vì Nghệ An có đường biên giới rất dài với nước bạn Lào. Thời điểm này, Lào đang xảy ra tình trạng lây nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Việc vượt biên, nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới Nghệ An vẫn đang là vấn đề quan ngại. Thời gian vừa rồi, Nghệ An đã liên tục rà soát lại tất cả các tình huống, kịch bản phòng chống dịch song Bộ Y tế vẫn khuyến cáo là tỉnh cần phải luôn luôn cảnh giác với nguy cơ dịch xâm nhập vào địa phương. Nguy cơ xảy ra dịch tại Nghệ An là rất lớn, đặc biệt là trong dịp lễ, tết. Bộ Y tế khuyến cáo người dân Nghệ An, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện tốt thông điệp 5K; phải chuẩn bị tốt các tình huống, kịch bản đối với vấn đề lây nhiễm COVID-19. Tất cả các cơ sở y tế phải xác định rằng có thể phát hiện ca lây nhiễm trong khu vực mình để tầm soát, rà soát lại và có kịch bản cho tình huống dịch lây nhiễm trong cộng đồng và ngay trong đơn vị của mình./.