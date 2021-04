Tập huấn Prosafe về xử lý an toàn cho rau sau thu hoạch

(LĐ online) - Ngày 7/4, tại Đà Lạt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng phối hợp với Viện Mekong tổ chức tâp huấn Prosafe về xử lý an toàn cho rau hoạch.

Quang cảnh tập huấn

Tham dư tập huấn có đại diện 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, nông hộ tiêu biểu sản xuất các loại rau trên địa bàn Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông.

Đây là chương trình tập huấn thuộc Dự án của Viện Mekong về thúc đẩy thực phẩm an toàn cho mọi người, gọi tắt là Prosafe, nhằm nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn về an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân ở các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, qua đó tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau.

Thời gian tập huấn tại Đà Lạt từ ngày 7- 9/4, nội dung gồm 4 phần: Các khái niệm cơ bản và tầm quan trọng của việc xử lý thực phẩm an toàn sau thu hoạch; tầm quan trọng của chất lượng nước trong quá trình sau thu hoạch và sự phát triển của màng sinh học, hậu quả và các biện pháp kiểm soát; công nghệ sau thu hoạch và thực hành tốt nhất để đảm bảo an toàn thực phẩm cho rau; khám phá và chia sẻ thực hành sau thu hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm và giảm tổn thất...

VĂN VIỆT