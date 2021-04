THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ VỀ ĐỀ TÀI XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH LÂM ĐỒNG Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp; chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; chào mừng 45 năm ngày Báo Lâm Đồng ra số báo đầu tiên (19/8/1977 - 19/8/2022); nhằm góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, kịp thời cổ vũ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng Đảng, Báo Lâm Đồng tổ chức Giải Báo chí về đề tài Xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng. 1. Mục đích - Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Từ đó, tạo sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. - Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Lâm Đồng và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, thể hiện các tác phẩm về xây dựng Đảng. - Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; từ đó, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. - Tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. - Thông qua Giải báo chí về đề tài xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác tổ chức - cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, góp phần bảo vệ đường lối và tổ chức của Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. 2. Tên giải thưởng Giải báo chí về đề tài xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng 3. Đơn vị chủ trì tổ chức Giải: Báo Lâm Đồng 4. Ban Giám khảo, Ban Thư ký a) Ban Giám khảo Do Trưởng ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập. Ban Giám khảo có nhiệm vụ chấm Sơ khảo và Chung khảo. Ban Giám khảo xây dựng Quy chế chấm giải phù hợp với yêu cầu của Giải và Luật Báo chí. b) Ban Thư ký Do Trưởng ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập. Ban Thư ký giúp việc cho Ban Giám khảo. 5. Quy định cụ thể về tác giả, tác phẩm a) Về tác giả Tất cả các tác giả là nhà báo chuyên nghiệp, những người viết không chuyên và mọi công dân (cán bộ, đảng viên, Nhân dân) sinh sống và làm việc trên đất nước Việt Nam. Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật. Thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo không tham gia dự thi, chỉ gửi bài hưởng ứng. b) Về tác phẩm - Là các tác phẩm báo chí được đăng trên Báo Lâm Đồng (báo in; báo điện tử), là sản phẩm sáng tạo lần đầu, được phản ánh chân thực, chính xác, đề cập đến người thật, việc thật và có địa chỉ rõ ràng. - Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. * Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể. - Dung lượng một bài viết từ 1.000 đến 2.000 từ và có ít nhất 3 ảnh đi kèm (phải đảm bảo ảnh rõ nét, chân thực, không nhận ảnh ghép). Bài viết dự thi của các tác giả đăng trên Báo Lâm Đồng được trả nhuận bút theo quy định. Những bài không được đăng, Ban Tổ chức cuộc thi và Tòa soạn Báo Lâm Đồng không trả lại bản thảo cho tác giả. Ngoài nội dung bài viết, tác giả còn có thể cung cấp những thông tin liên quan đến nội dung hoặc phải cung cấp những nội dung liên quan (khi được yêu cầu) để Tòa soạn tiện thẩm định thông tin khi cần thiết. 6. Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm a) Thời gian nhận tác phẩm dự thi Từ ngày 01/5/2021 đến ngày 15/7/2022 (tính theo dấu bưu điện). b) Địa chỉ nhận bài dự thi - Báo Lâm Đồng, số 38 Quang Trung, Đà Lạt; - Địa chỉ e-mail: tsbaolamdong@gmail.com (Đề nghị ghi rõ “Bài dự thi Giải báo chí về đề tài Xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng). c) Sơ kết và tổng kết - Sơ kết Giải dự kiến vào khoảng giữa tháng 10/2021. - Lễ tổng kết Giải và trao thưởng sẽ diễn ra vào dịp Kỷ niệm 45 năm Báo Lâm Đồng ra số báo đầu tiên (19/8/2022). 7. Cơ cấu giải thưởng - 01 Giải Nhất, trị giá: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng). - 02 Giải Nhì, trị giá: 15.000.000đ/giải (Mười lăm triệu đồng/giải). - 03 Giải Ba, trị giá: 10.000.000đ/giải (Mười triệu đồng/giải). - 05 Giải Khuyến khích, trị giá: 5.000.000đ/giải (Năm triệu đồng/giải). Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi có thể xem xét để tiến hành trao một số giải phụ khác. 8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm - Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả chấm, trao giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục chấm, trao giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lý do khiếu nại và gửi cho cơ quan Thường trực của Giải. - Cơ quan Thường trực Giải có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức Giải. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh. - Tác phẩm báo chí dự giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức Giải sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. BBT BÁO LÂM ĐỒNG