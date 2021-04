Trắng đêm cấp căn cước công dân

(LĐ online) - Những ngày này lực lượng Công an Lâm Đồng từ tỉnh đến cơ sở khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân. Không chỉ làm giờ hành chính, việc cấp căn cước công dân còn được lực lượng Công an tổ chức thành các tổ lưu động, đến tận các cơ quan, tổ dân phố, làm 3 ca, kể cả làm đêm để phục vụ Nhân dân một cách tốt nhất.

Một buổi làm việc về đêm của tổ cấp căn cước công dân lưu động phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh

Đã 21 giờ đêm, chúng tôi có mặt tại điểm cấp căn cước công dân lưu động của phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh đặt tại Trung tâm y tế dự phòng TP. Đà Lạt. Không còn khái niệm thời gian, rất đông người dân và cán bộ công nhân viên kiên nhẫn xếp hàng chờ làm thủ tục cấp căn cước công dân. Để kịp thời giải quyết nhu cầu cho người dân và đảm bảo cấp căn cước đúng tiến độ, hoàn thành chỉ tiêu Bộ Công an giao, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã huy động tối đa cán bộ, chiến sỹ, lựa chọn những đồng chí có kinh nghiệm thực hiện trong từng phần việc, làm 3 ca liên tục cả ngày lẫn đêm. Dù khối lượng công việc rất nhiều, áp lực không nhỏ nhưng tất cả đều cần mẫn, kiên trì, tận tình để việc cấp căn cước cho người dân được nhanh và thuận tiện nhất. Ông Mạo Mạnh Hùng – trú tại phường 4, TP. Đà Lạt nhận xét: “Tôi được cán bộ khu phố thông báo, tổ cấp căn cước lưu động về làm ở khu phố gần nhà nên tranh thủ đến làm. Tuy có chờ hơi lâu nhưng không sao, nhìn mấy cán bộ Công an luôn tay thế kia không ai phàn nàn gì đâu”.

Để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân, ngoài việc huy động tối đa lực lượng, kể cả lực lượng từ các bộ phận nghiệp vụ khác, Công an Lâm Đồng đã đảm bảo cơ sở vật chất, máy móc, vật tư, trang thiết bị, biểu mẫu, khai thác tối đa công suất máy để triển khai cấp căn cước cho công dân. Mục tiêu của toàn tỉnh là đến 30-6-2021 sẽ cấp được 951.600 căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Trung úy Thân Văn Thống - Cán bộ phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chia sẻ: “Chúng tôi thực hiện 3 ca liên tục trong ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Công việc cũng khá vất vả vì số lượng người dân đến làm căn cước đông, nhưng chúng tôi xác định sẽ cố gắng gấp 5, gấp 10 lần ngày thường để người dân không phải chờ đợi quá lâu”.

Còn tại điểm cấp căn cước công dân lưu động của Công an TP Đà Lạt đặt tại UBND phường 11, đã gần 12 giờ đêm nhưng vẫn còn hơn 50 người dân kiên nhẫn chờ tới lượt để làm căn cước công dân. Họ là những người do không thể bố trí thời gian làm căn cước vào ban ngày nên đã tranh thủ đi làm buổi tối. Do lượng người đến làm căn cước đông nên liên tục trong nhiều ngày liền, việc cấp căn cước công dân phải kéo dài, có khi đến 1 – 2 giờ sáng hôm sau. Quan điểm chung của Công an Lâm Đồng là làm hết việc chứ không hết giờ. Thiếu úy Nguyễn Ngọc Huyền - Cán bộ Công an TP Đà Lạt vừa thu nhận vân tay của người dân vừa bộc bạch: “Hôm nay tôi làm ca từ 18 giờ và phải đến khi không còn người dân nào nữa chúng tôi mới nghỉ. Cũng vất vả đó, phải nhìn màn hình suốt nhiều giờ, phải thức khuya nhưng tôi vui vì được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào “chiến dịch” lớn của toàn lực lượng”.

Tại 12 huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng, việc cấp căn cước công dân đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhiều cách làm hay đã được áp dụng như, bố trí cấp căn cước công dân theo từng tổ dân phố, từng cơ quan, trường học, phát số thứ tự, hẹn thời gian cấp… Đây là những biện pháp tối ưu để tránh tụ tập đông người, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Còn với cán bộ, chiến sỹ, những ngày này, họ chấp nhận cắt bớt quỹ thời gian dành cho gia đình để toàn tâm, toàn ý với công việc, quyết tâm về đích sớm hơn thời gian dự kiến.

