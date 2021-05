Bám chốt làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Bắt đầu từ sáng sớm 29/5, các lực lượng tuyến đầu gồm công an, y tế, quân đội, thanh tra giao thông, dân quân bắt đầu bám chốt, không quản ngại khó khăn, làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 để mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Chốt số 1 đặt tại đèo Chuối – Quốc lộ 20 là tuyến đường huyết mạch nối Lâm Đồng với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đồng, miền Tây Nam Bộ nên lượng người và phương tiện luôn đông đúc

Căng mình chống dịch tại Chốt số 1

Ghi nhận vào sáng 29/5, tại chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 đặt ở đèo Chuối cửa ngõ huyện Đạ Huoai (Chốt số 1), các lực lượng liên ngành của tỉnh Lâm Đồng và huyện Đạ Huoai như y tế, công an, quân đội và thanh tra giao thông đang oằn mình làm nhiệm vụ dưới cái nắng gắt như lửa đốt.

Đây là chốt có mật độ phương tiện lưu thông đông đúc nhất từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ vào Lâm Đồng so với 4 chốt kiểm soát, phòng chống dịch còn lại. Vì vậy, trong khi tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh thì Chốt số 1 được xem làm “lá chắn” quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Lâm Đồng.

Thân nhiệt của người dân trong ngưỡng an toàn sau khi kiểm tra làm niềm vui của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, phòng chống dịch

Theo Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng trạm CSGT Mađaguôi, Trưởng Chốt số 1, bắt đầu từ sáng nay, mỗi ngày Chốt có từ 28 – 32 người với đầy đủ các lực lượng chia 4 ca trực làm việc liên tục 24/24 giờ cho đến khi có thông báo mới. Tại đây, các lực lượng cùng phối hợp làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, khai báo y tế tại nơi đến và ghi số xe, số người trên các phương tiện giao thông theo chiều lưu thông từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đồng, miền Tây Nam Bộ vào Lâm Đồng trên Quốc lộ 20.

“Dịch Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Vì thế, ngay từ đầu, chúng tôi xác định nhiệm vụ tại chốt rất nặng nề và nguy hiểm nên mỗi người cần phải nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chúng tôi đã quán triệt tới tất cả mọi người phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân và toàn lực lượng trong thời gian làm nhiệm vụ. Trong qua trình làm nhiệm vụ đòi hỏi phải kiểm tra thân nhiệt đầy đủ, chính xác và đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 20. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bất thường như sốt, ho… chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp kịp thời theo quy định nhằm đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, do lượng người và phương tiện quá đông, trong khi đó lực lượng làm nhiệm vụ còn mỏng nên chưa thể thực hiện để người dân khai báo y tế ngay tại chốt” – Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường cho biết thêm.

Tất cả phương tiện, số người trên các phương tiện theo hướng từ TP Hồ Chí Minh vào Lâm Đồng đều được các lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt số 1 ghi chép đầy đủ

Theo thống kê sơ bộ, từ 7 giờ đến 12 giờ trưa 29/5, các lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt số 1 đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt và tuyên truyền khai báo y tế cho hơn 5.500 lượt người trên hơn 2.700 lượt phương tiện. Theo đó, qua công tác kiểm soát, kiểm tra thân nhiệt các lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt số 1 chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu bất thường như sốt, ho…

Chị Lê Thị Phương Thanh – Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai làm nhiệm vụ tại Chốt số 1, cho biết: “Làm nhiệm vụ tại chốt, mỗi chúng tôi luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch của mình để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Hơn nữa, mỗi chúng tôi đều ý thức được bản thân luôn đối diện với nguy hiểm, khó khăn. Do vậy, chúng tôi luôn tự trang bị cho mình đầy đủ trang thiết bị như bao tay, khẩu trang và thường xuyên sát khuẩn tay khi làm nhiệm vụ. Mỗi ca trực, chúng tôi kiểm tra thân nhiệt hàng ngàn lượt người, nên công việc lúc nào cũng thường trực và mỗi người phải cố gắng hơn 100% sức lực và trách nhiệm. Nhiều thời điểm lượng phương tiện quá đông, chúng tôi phải gồng mình làm việc dưới trời nắng nóng đến thời gian uống vội ngụm nước cũng không có. Vất vả, khó khăn, nhưng chúng tôi tự động viên nhau cùng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mong rằng mỗi người tự nâng cao ý thức phòng chống dịch như đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay, tránh tập trung đông người và khai báo y tế trung thực, đầy đủ chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch Covid-19”.

Dưới cái nắng, các lực lượng tại Chốt số 1 bám chốt làm nhiệm vụ phòng chống dịch

Bám chốt phòng chống dịch

Cùng với Chốt số 1, thì 4 chốt kiểm soát, phòng chống dịch còn lại được thành lập gồm: Chốt 2 trên Tỉnh lộ 721 tại xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai (Bình Thuận - Lâm Đồng); Chốt 3 trên Quốc lộ 55 tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm (Bình Thuận - Lâm Đồng); Chốt 4 tại trên Quốc lộ 28 xã Gia Bắc, huyện Di Linh (Bình Thuận - Lâm Đồng) và Chốt 5 (Bình Thuận - Lâm Đồng) trên Quốc lộ 28B tại địa bàn huyện Đức Trọng đều đã đi vào hoạt động từ 7 giờ sáng 29/5.

Ghi nhận tại các chốt kiểm soát, phòng chống dịch trên Quốc lộ 55 (xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) và chốt trên Tỉnh lộ 721 (xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai), cùng với việc dừng xe kiểm tra thân nhiệt, nhắc nhở đeo khẩu trang thì các lực lượng còn tiến hành để người dân thực hiện khai báo y tế; chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 theo khuyến cao 5K của Bộ Y tế.

Các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch tại Chốt số 3 trên Quốc lộ 55 qua xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm

Ông Vũ Đức Nhuần – Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh, cho hay: “Ngay từ sáng 29/5, Chốt kiểm soát, phòng chống dịch trên Quốc lộ 28 (xã Gia Bắc) đã chính thức hoạt động. Hiện tại, địa phương đang gấp rút lập chốt kiểm soát, phòng chống dịch tại xã Đinh Trang Thương (hướng Đắk Nông vào Lâm Đồng). Tại các chốt, địa phương đã bố trí đầy đủ nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện y tế đảm bảo kiểm soát, phòng chống dịch 24/24 giờ. Địa phương sẽ thường xuyên thăm hỏi nhằm động viên để anh em có thêm động lực, cố gắng ngày đêm bám chốt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong ngày đầu, ghi nhận cho thấy, cơ bản người dân chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch và chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu bất thường khi qua chốt”.

