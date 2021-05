Cát Tiên: Chủ động đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác bầu cử

Còn chưa đầy một tháng nữa là diễn ra ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Công an huyện Cát Tiên chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm bảo đảm tốt an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Tổ liên lực lượng Công an huyện Cát Tiên tuần tra ban đêm

Cát Tiên là huyện có địa bàn rộng, giáp ranh với 2 tỉnh Bình Phước và Đồng Nai, thời gian qua, tình hình ANTT cơ bản ổn định, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Năm nay, Cát Tiên có 11 đơn vị bầu cử, vị trí nằm rải rác khắp địa bàn, tập trung đông người, phương tiện qua lại nên việc chủ động phòng ngừa các loại tội phạm đảm bảo an ninh tuyệt đối cho công tác bầu cử là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Từ ngày 16/4, sau lệnh tấn công trấn án tội phạm của Đại tá Lê Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh, các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn của huyện Cát Tiên đã đồng loạt ra quân triển khai phương án đảm bảo ANTT trước, trong và sau thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Tổ liên lực lượng của Công an huyện gồm các lực lượng hình sự, ma túy, quản lý hành chính... đã tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở, không để diễn biến phức tạp trở thành điểm nóng. Trong gần 1 tháng ra quân, Công an huyện đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ trộm cắp tài sản, đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy, lập biên bản xử lý 39 trường hợp vi phạm, trong đó có 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; qua đó ngăn ngừa hiệu quả các tụ điểm phức tạp về ANTT.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Vũ Ngọc Sáu - Tổ trưởng Tổ liên lực lượng Công an huyện cho biết: “Lực lượng phản ứng nhanh gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể tổ chức tuần tra khép kín, đặc biệt là vào ban đêm để trấn áp tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT cho ngày bầu cử sắp tới. Lực lượng phản ứng nhanh trực 24/24, khi có vụ việc xảy ra lập tức triển khai kế hoạch và sử dụng công cụ phương tiện xử lý”.

Còn tại cơ sở, lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã, thị trấn thường xuyên bám sát địa bàn, tuyên truyền, vận động nhắc nhở Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh ngăn chặn bọn tội phạm lợi dụng cuộc bầu cử để thực hiện các hành vi phạm tội. Làm tốt công tác gọi hỏi, giáo dục, răn đe các đối tượng trong diện quản lý. Bên cạnh đó, phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân hiểu, nắm rõ các quy định về bầu cử, quyền và nghĩa vụ bầu cử, trách nhiệm của mỗi công dân tham gia bảo đảm ANTT cuộc bầu cử; đồng thời nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các luồng tin xấu, độc trên không gian mạng.

Thiếu tá Hoàng Mạnh Dũng - Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện cho biết: “Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong năm 2021, Đội An ninh đã tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện xây dựng chương trình, kế hoạch, quán triệt cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ; đồng thời tham mưu cho UBND huyện xây dựng các văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; thành lập tổ công tác, các tiểu ban phân công cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xuống địa bàn nắm tình hình, rà soát, xác minh danh sách tham gia HĐND các cấp; đảm bảo ANTT tại các buổi tiếp xúc cử tri, tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu được quyền, nghĩa vụ bầu cử. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện nắm chắc tình hình địa bàn tập trung đấu tranh, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp, không để trở thành điểm nóng”.

Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn cũng phối hợp cùng lực lượng Công an cơ sở làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, quản lý nhân hộ khẩu, kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn chấp hành nghiêm quy định về ANTT, phòng cháy, chữa cháy. Phát huy hiệu quả mô hình “Tổ liên hộ tự quản về ANTT”, triển khai nhân rộng mô hình “Quản lý giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, người lao động trên các trang mạng xã hội”. Kiểm tra, đôn đốc 23 lượt cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường công tác bảo vệ trụ sở phòng ngừa tội phạm...

Ngoài ra, để phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành các mặt công tác đảm bảo ANTT, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các huyện, thành phố tổ chức tọa đàm, tập huấn tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ hiểu, nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, những khó khăn, thách thức đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Do triển khai tích cực, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nên đến thời điểm này, tình hình ANTT trên địa bàn toàn huyện được bảo đảm, trật tự an toàn giao thông được giữ vững, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và các vụ việc phức tạp. Hy vọng rằng, cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong huyện, lực lượng Công an Cát Tiên với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm triển khai quyết liệt có hiệu quả các phương án, kế hoạch, dành toàn tâm, toàn lực để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn tại các địa điểm tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

NGUYÊN THI - LÊ TIẾN