CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Giờ đây khắp các nẻo đường, tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn TP Bảo Lộc đều rực rỡ cờ hoa, pa nô, áp phích cổ động, tuyên truyền hướng tới ngày hội lớn - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng với đó, các ngành chức năng, cơ quan, đoàn thể, các phường, xã đã và đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho “Ngày hội non sông” sẽ diễn ra vào ngày 23/5.

Thành viên Ủy ban Bầu cử các cấp phát danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đến người dân địa phương.

Đảm bảo tốt quyền và nghĩa vụ của cử tri

Ông Bùi Văn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Bảo Lộc, khẳng định: “Một trong những yếu tố quyết định thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là lá phiếu của cử tri. Vì vậy, Ủy ban Bầu cử thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn quan tâm niêm yết sớm và đầy đủ danh sách cử tri. Từ đó, từng thôn, tổ dân phố trên địa bàn tiếp tục rà soát để bổ sung theo phương châm “đảm bảo tốt nhất quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, cử tri”. Nhờ vậy, tính đến ngày 20/5, tất cả các công dân đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố đã được phát thẻ cử tri để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình”.

Ông Đào Văn Hòa, cử tri Phường 2 (TP Bảo Lộc), chia sẻ: “Là một cử tri ở địa phương, tôi nhận thấy, công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử lần này của TP Bảo Lộc được triển khai chu đáo, sinh động và đảm bảo đúng luật. Với công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức từ trực quan đến hệ thống loa di động đã góp phần giúp người dân nhận thức sâu sắc về trách nhiệm và nghĩa vụ của cử tri. Hiện cử tri chúng tôi rất háo hức và mong đến ngày trọng đại này để thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với đất nước”.

Cử tri Vũ Quốc Tuấn, Giáo xứ Thánh Tâm (phường Lộc Tiến) bày tỏ: “Trong các buổi lễ tôn giáo, các linh mục, cha xứ đều nói về cuộc bầu cử để đồng bào giáo dân hiểu, thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân, đi bầu cử đầy đủ, đúng quy định. Bà con giáo dân chúng tôi mong muốn lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn được những vị đại biểu thực sự có đủ đức, đủ tài để gánh vác công việc của đất nước”.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối

Ông Huỳnh Minh Chánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Bảo Lộc, cho biết: Ngoài công tác đảm bảo tốt quyền lợi và nghĩa vụ cho cử tri, nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự tại các điểm bầu cử cũng như an toàn phòng, chống dịch COVID -19 được Ủy ban Bầu cử thành phố đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao. “Qua kiểm tra cho thấy, 88 điểm bầu cử đều bảo đảm trang trí, niêm yết đầy đủ danh sách cử tri, người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt, các khu vực bỏ phiếu đều được bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự; bố trí bình xịt khử khuẩn, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang... bảo đảm an toàn mọi mặt trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vì sức khỏe của cử tri và cả cộng đồng” - ông Chánh nhấn mạnh.

Theo Trung tá Đậu Xuân Bảo - Phó Trưởng Công an TP Bảo Lộc, đơn vị luôn xác định bảo đảm an ninh trật tự để phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021. “Trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử, đơn vị đã huy động tổng lực tổ chức triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội; tạo môi trường xã hội lành mạnh, an toàn. Tăng cường điều tra, xử lý các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; vận động Nhân dân thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ… Chủ động kiểm soát tình hình; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các thông tin sai lệch trên không gian mạng; không để các đối tượng lợi dụng nhằm tuyên truyền phá hoại, ảnh hưởng xấu đến cuộc bầu cử. Đơn vị đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chủ trương chung và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch” - Trung tá Đậu Xuân Bảo cho biết.

Theo anh Đỗ Mạnh Tường - Bí thư Thành đoàn Bảo Lộc, thời gian qua, tuổi trẻ địa phương không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức như thành lập các đội nhóm phát xe loa lưu động; tuyên truyền trực tuyến thông qua các trang mạng xã hội của các tổ chức đoàn tới người dân; huy động cử tri trẻ tham gia tiếp xúc với người ứng cử tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Thành đoàn đã huy động đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia ứng trực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các điểm bầu cử trên địa bàn. Tại các điểm bầu cử, ĐVTN có nhiệm vụ nhắc nhở và hỗ trợ cử tri thực hiện Thông điệp 5K khi đến bỏ phiếu thực hiện quyền, nghĩa vụ của cử tri.

Nhờ chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đến nay, 88 đơn vị bầu cử, với 90 tổ bầu cử trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước.

KHÁNH PHÚC