Lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp F1 của bệnh nhân 3141 nhiễm Covid-19

Ngày 8/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh thông báo đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng về bệnh nhân số 3141 nhiễm Covid-19 (được xét nghiệm tại tỉnh Bắc Ninh) mà trước đó bệnh nhân này đã đến thành phố Đà Lạt (từ ngày 2/5 đến ngày 5/5).

Ngay sau khi nhận được thông tin nêu trên, UBND tỉnh đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 để nghe báo cáo và triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: UBND tỉnh đánh giá cao Sở Y tế, UBND thành phố Đà Lạt và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động triển khai kịp thời, quyết liệt, nhanh chóng tiếp cận thông tin, truy vết thần tốc các trường hợp tiếp xúc, tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 số 3141 nêu trên và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Để chủ động, nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2703/UBND VX3 ngày 3/5/2021 và văn bản 2839/UBND-VX3 ngày 08/5/2021. Từ 12 giờ 00 ngày 9/5, tiếp tục tạm dừng một số dịch vụ không thật sự cần thiết quy định tại Văn bản số 2703/UBND-VX3 ngày 3/5 (quán bar, karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử, chợ đêm) và Văn bản 2839/UBND-VX3 ngày 8/5 của UBND tỉnh (massage, dịch vụ làm đẹp, rạp chiếu phim, các chương trình ca nhạc, phòng tập gym, bể bơi) và tạm dừng các dịch vụ như: Câu lạc bộ Bida; cơ sở cắt tóc; yoga; quán ăn, uống vỉa hè cho đến khi có thông báo mới. Các quán ăn uống được phép hoạt động nhưng không quá 30 người tại một thời điểm và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; ngồi giãn cách, khử khuẩn tay...

Đồng ý chủ trương cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 9/5 cho đến khi có thông báo mới.

Trước mắt, bố trí đảm bảo 3 khu cách ly tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và huyện Đức Trọng. Phong tỏa, khử khuẩn tất cả các địa điểm dịch tễ bệnh nhân Covid-19 số 3141 đã đến tham quan tại thành phố Đà Lạt.

Giao Giám đốc Sở Y tế là người phát ngôn chính thức về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chủ động liên lạc, phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh có liên quan nắm bắt nhanh thông tin chi tiết về lộ trình dịch tễ của ca bệnh để tiếp tục thực hiện truy vết, hạn chế thấp nhất bỏ sót những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 số 3141. Chỉ đạo các quầy thuốc, nhà thuốc trên địa bàn tỉnh bán thuốc theo đơn của bác sĩ, nghiêm cấm tự ý bán thuốc cho người bệnh có các triệu chứng như: ho, sốt, sổ mũi... và vận động người dân đến cơ sở y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Lịch trình di chuyển tại Đà Lạt từ ngày 2/5 đến ngày 5/5 của bệnh nhân 3141 nhiễm Covid-19

Khẩn trương truy vết và xét nghiệm cho tất cả các trường hợp F1 và các trường hợp nghi nhiễm; thực hiện cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú đối với các trường hợp tiếp xúc gần với F1.

Chỉ đạo các cơ sở y tế bố trí nhân viên thường trực tiếp nhận thông tin khai báo y tế liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 3141. Xây dựng kịch bản chi tiết phù hợp với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra với các cấp độ khác nhau để chủ động triển khai đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng thông báo rộng rãi lịch trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 số 3141 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, khuyến cáo người dân đến các địa điểm bệnh nhân Covid-19 số 3141 đã ghé qua trong thời gian từ ngày 2/5 đến ngày 5/5 chủ động liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để khai báo y tế.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện truy vết các nhà xe, phương tiện vận chuyển bệnh nhân Covid-19 số 3141 trong thời gian tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Lạt. Thông báo các chủ phương tiện vận chuyển hành khách có đưa, đón khách tại các điểm và thời gian nêu trên và yêu cầu chủ động liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được khai báo y tế và khử khuẩn các phương tiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông thực hiện việc ôn tập trong thời gian nghỉ học; nghiêm cấm dạy thêm, học thêm; đề nghị phụ huynh học sinh có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con em mình (đảm bảo an toàn giao thông, tai nạn thương tích, đuối nước...); thực hiện các giải pháp khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, đảm bảo an toàn khi học sinh quay trở lại học.

Công an tỉnh tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; thường xuyên kiểm tra các cơ sở cung cấp dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các biện pháp phòng chống dịch và các vi phạm khác theo quy định.

Đưa các trường hợp F1 đến cách ly tập trung tại Trung đoàn 994 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đóng tại Đức Trọng

UBND thành phố Đà Lạt và các huyện, thành trong tỉnh đảm bảo hậu cần cho các địa điểm phong tỏa, cách ly phòng chống dịch Covid-19. Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành y tế thực hiện truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh nêu trên. Phân công lực lượng theo dõi, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, các điểm phong tỏa phòng chống dịch Covid-19. Hạn chế tối đa các cuộc họp chưa cần thiết, sự kiện và hoạt động tập trung đông người (trên 30 người); tuyên truyền, vận động người dân hạn chế đi ra ngoài và đến nơi đông người.

UBND tỉnh thành lập 4 Đoàn công tác để kiểm tra công tác phòng chống dịch vào ngày 9/5 để kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Thành uỷ chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý.

Trong thời gian này, tỉnh Lâm Đồng đề nghị du khách cân nhắc hạn chế đến tham quan thành phố Đà Lạt nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung và chia sẻ, đồng cảm cũng như dành thời gian thích hợp đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Vì sức khoẻ, hạnh phúc của Nhân dân, UBND tỉnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân, du khách hợp tác cùng chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cũng như sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

AN NHIÊN