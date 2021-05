CÔNG ĐIỆN KHẨN: Thực hiện giãn cách và tăng cường xét nghiệm tại các BV

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 vừa có công điện khẩn về việc thực hiện giãn cách và tăng cường xét nghiệm tại các BV trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học và tuyến cuối.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 nhận định, hiện tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, nhiều BV đã phải phong toả. Các BV là nơi đón nhận người bệnh mà những người nhiễm COVID-19 thường ít hoặc không có triệu chứng. Nếu BV để lọt ca nhiễm COVID-19 sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng.

Trước tình hình này, Bộ Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) yêu cầu Giám đốc các BV trực thuộc Bộ Y tế, BV thuộc trường đại học và BV tuyến cuối nghiêm túc, khẩn trương thực hiện giãn cách trong BV; rà soát về mặt chuyên môn điều trị, lập danh sách, phân loại tình trạng người bệnh; xem xét cho ra viện hoặc chuyển về tuyến dưới. Hạn chế tiếp nhận người bệnh không phải trường hợp cấp cứu, bệnh ổn định. Bố trí khu vực “vùng đệm” để khám và điều trị cho người bệnh cấp cứu trong khi chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay cho toàn bộ nhân viên y tế, người bệnh và người nhà (nếu được ở lại chăm sóc), chỉ chuyển tuyến khi có kết quả âm tính; đồng thời chủ động xét nghiệm định kỳ theo diễn biến dịch nhằm phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

Các đơn vị căn cứ khả năng triển khai tiến hành thực hiện xét nghiệm gộp mẫu theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 1817/QĐ- BYT ngày 7/4/2021 hoặc bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên theo hướng dẫn tại Công văn số 3848/BYT-DP ngày 10/5/2021.

Khi cho người bệnh ra viện phải có thông báo cho địa phương thông qua Sở Y tế (CDC các tỉnh) để các cơ sở tiếp tục theo dõi, giám sát sức khoẻ.

Nguồn kinh phí thực hiện xét nghiệm, đối với người bệnh có thẻ BHYT thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 1126/BHXH-CSYT ngày 29/4/2021, các đối tượng còn lại và phần đồng chi trả của người có thẻ BHYT chi từ nguồn kinh phí phòng chống dịch COVID-19 được cấp có thẩm quyền giao và theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Bố trí đủ nhân lực, phân chia ca kíp hợp lý, bảo đảm phục vụ người bệnh sau khi giãn cách; thực hiện chăm sóc toàn diện cho người bệnh, đặc biệt bảo đảm đủ nhân lực trong trường hợp bệnh viện bị cách ly, phong toả.

Bộ Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đề nghị các BV khẩn trương thực hiện; báo cáo số người bệnh điều trị nội trú, số lượt khám bệnh hằng tuần và tình hình triển khai công điện này về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước 16h ngày 14/5/2021 trên hệ thống phần mềm trực tuyến https://covid19.chatluongbenhvien.vn đánh giá bệnh viện an toàn.

Cùng ngày, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế có công văn về triển khai công tác an toàn tiêm chủng vaccine COVID-19. Cụ thể, nhằm phát hiện và xử trí kịp thời các sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Ban chỉ đạo an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Bộ Y tế đề nghị các BV triển khai công tác an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID- 19 cho đối tượng thuộc các cơ quan Trung ương, Bộ ngành, các cơ quan ngang Bộ và tổ chức quốc tế trên địa bàn Hà Nội thực hiện khám sàng lọc theo Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID -19 của AstraZeneca ban hành kèm theo Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thực hiện xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine COVID-19 theo các Hướng dẫn chuyên môn (Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vaccine COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Bố trí đơn nguyên sẵn sàng tiếp nhận, điều trị người bệnh gặp sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong thời gian bệnh viện tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19.

Khi có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng, khẩn trương tổ chức cấp cứu theo hướng dẫn trên và đồng thời báo cáo Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) theo số máy 0984371919, đặc biệt là các trường hợp đề nghị cần hội chẩn trực tuyến đặc thù liên hệ theo số máy 0912477566.

(THeo chinhphu.vn)