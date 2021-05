Cùng Vietjet bay chất muôn nơi, an toàn vui vẻ

(LĐ online) - Cùng lên kế hoạch bay an toàn, vừa phòng chống dịch vừa khôi phục hoạt động kinh tế, Vietjet dành tặng khách hàng 3 ngày vàng khuyến mãi 5-7/5/2021 với hàng trăm ngàn vé chỉ từ 0 đồng.

Vé khuyến mãi được mở bán không giới hạn khung giờ trên tất cả các kênh bán của Vietjet với thời gian bay đến 20/12/2021 trên tất cả đường bay nội địa tới Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Quy Nhơn, Cần Thơ... mà Vietjet đang khai thác. Thanh toán ngay bằng các loại thẻ Visa/ Master/ AMEX/ JCB/ KCP/ UnionPay và thẻ ATM của 34 ngân hàng lớn tại Việt Nam (có đăng ký Internet Banking). Đặc biệt, khách hàng sẽ được miễn phí thanh toán khi đặt vé và thanh toán qua Vietjet SkyClub – chương trình dành riêng cho cộng đồng khách hàng thân thiết được tích hợp sẵn trong ứng dụng Vietjet Air.

Tất cả khách hàng bay muôn nơi an toàn cùng Vietjet còn nhận được gói bảo hiểm "Bay An Toàn" với quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24 giờ lên đến 20 triệu đồng kèm theo chi trả chi phí y tế thuốc men điều trị cho tai nạn. Hành khách bay cùng Vietjet sẽ được quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ chi phí sinh hoạt, mất giảm thu nhập do bị cách ly bởi dịch bệnh với mức 1 triệu đồng một ngày khi cách ly tập trung do nghi nhiễm hoặc phải điều trị do dịch bệnh vì có hành trình dịch tễ di chuyển trên chuyến bay của Vietjet theo quy định của các cơ quan quản lý. Đây là chương trình tiên phong “chung tay phối hợp” bảo hiểm và hàng không cùng đẩy lùi dịch bệnh.

Với kế hoạch chi trả phí bảo hiểm lên tới hàng chục tỷ đồng, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet mang tới sự an tâm hơn nữa cho khách hàng. Vietjet là hãng hàng không đạt chứng chỉ quốc tế 7/7 sao về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Hành khách lưu ý tuân thủ đầy đủ quy định khai báo y tế trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành trên trang https://tokhaiyte.vn trước khi tới sân bay, lưu lại thông tin và xuất trình khi làm thủ tục, đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.

