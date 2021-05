Đạ Tẻh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử

Cùng sự chuẩn bị tốt các công tác sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Đạ Tẻh đã và đang làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử bảo đảm tính dân chủ, đúng pháp luật, đạt kết quả cao.

Tại các tuyến đường trung tâm dẫn vào các xã, huyện Đạ Tẻh đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng pano, treo cờ hướng tới ngày bầu cử

Về huyện Đạ Tẻh những ngày tháng 5, con đường tỉnh lộ dẫn đến trung tâm huyện đã rực lên màu đỏ của cờ Tổ quốc và băng rôn, khẩu hiệu chào mừng cuộc bầu cử. Tại các tổ dân phố, nhà văn hóa tại các xã trong huyện, các địa điểm niêm yết danh sách cử tri luôn tập trung đông người dân đến xem, tìm hiểu thông tin về ứng cử đại biểu nơi mình cư trú.

Theo UBND huyện Đạ Tẻh cho biết: Với đặc thù huyện vùng xa, địa bàn rộng nên công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được chú trọng bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp. Phó Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh Nguyễn Mạnh Việt nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác tuyên truyền được Huyện ủy, HĐND, UBND và MTTQ huyện thực hiện bằng nhiều hình thức, với nội dung tuyên truyền dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện để có thể tiếp cận được với mọi tầng lớp nhân dân. Thông qua đó nhằm phổ biến đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của pháp luật về bầu cử; vai trò, thành tựu mà Quốc hội, HĐND các cấp đã đạt được qua các thời kỳ… tạo sự quan tâm, đồng thuận, không khí phấn khởi trong Nhân dân hướng về ngày diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQVN huyện đã thống nhất lập danh sách các ứng cử viên, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo đúng quy định. Cụ thể, HĐND cấp huyện có 51 người được giới thiệu ứng cử để bầu 30 đại biểu; HĐND cấp xã có 317 người được giới thiệu ứng cử để bầu 193 đại biểu.

Hiện, các đơn vị, địa phương trong huyện đã tổ chức các hoạt động thông tin cổ động trực quan, nhất là trên pano, áp phích, tranh cổ động, bảng điện tử, triển lãm và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng. Đến nay, toàn huyện có 12 cụm 72 pano, treo 26 băng rôn, 550 cờ phướn, cờ các loại 127 cái… Đồng thời, địa phương thường xuyên tuyên truyền bằng xe lưu động đến từng thôn, tổ dân phố; qua hệ thống loa đài truyền thanh các xã, thị trấn nhằm giúp người dân hiểu về cuộc bầu cử, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Hoạt động tuyên truyền còn được thực hiện thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, các cuộc họp, các đợt kiểm tra để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh nhằm tạo được sự đồng thuận, phấn khởi trong Nhân dân hướng về ngày bầu cử.

Điểm nhấn trong công tác tuyên truyền bầu cử là Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức tuyên truyền bầu cử cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở tại buôn Con Ó, Tố Lan, Đạ Nha và Tôn Ka Long.

Đối với cử tri trong huyện, Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị mạn đàm về tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm giúp cử tri nắm bắt tiểu sử của người ứng cử để lựa chọn, hiểu rõ cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Từ đó, phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu tham gia tuyên truyền, vận động gia đình và cử tri nơi công tác, nơi cư trú cân nhắc, lựa chọn bầu đúng, bầu đủ theo quy định.

Đến hết ngày 10/5, tại các tổ chức đảng trên địa bàn huyện đã hoàn thành đợt sinh hoạt chuyên đề về mạn đàm tiểu sử của người ứng cử. Sau mạn đàm của các chi bộ, MTTQ và các đoàn thể huyện đã chỉ đạo các chi hội đoàn thể ở các thôn, tổ dân phố tiến hành mạn đàm tiểu sử trong đoàn viên, hội viên của tổ chức mình để đảm bảo phương châm bầu trúng, bầu đúng và bầu đủ.

“Thời gian tới, huyện Đạ Tẻh tiếp tục chỉ đạo cơ quan liên quan tăng cường vận động, tuyên truyền hệ thống thông tin đại chúng bằng hệ thống loa đài tại các TDP, thôn, xóm. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Bầu cử các địa phương tổ chức họp dân nhằm vận động các cử tri thực hiện tốt Luật Bầu cử, nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, chủ động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, sản xuất chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp”, Phó Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh thông tin.

Do tình hình dịch bệnh COVID -19 đang có những diễn biến phức tạp ngay trước thềm đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, chính quyền huyện Đạ Tẻh đã lên các kế hoạch ứng phó, đảm bảo an toàn cho các ứng cử viên và Nhân dân địa phương khi đi tiếp xúc cử tri và bỏ phiếu bầu phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch.

THÂN THU HIỀN