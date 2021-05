Đạ Tẻh: Hơn 90% người dân được cấp căn cước công dân

(LĐ online) - Ngày 27/5, Thiếu tá Đinh Thị Ngọc Huyền - Đội trưởng Đội Quản lý hành chính Công an huyện Đạ Tẻh cho biết: Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã có 35.501/ 39.088 người được cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, đạt 90,82%.

Theo Thiếu tá Đinh Thị Ngọc Huyền, Công an huyện Đạ Tẻh đặt mục tiêu đến ngày 18/5 sẽ hoàn thành xong việc tiếp nhận hồ sơ, cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay còn khoảng 3.500 người chưa được làm CCCD, chủ yếu đang đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương.

Thời gian qua, Công an huyện Đạ Tẻh được cấp 2 máy phục vụ cho việc cấp CCCD. Công an huyện đã bố trí hai tổ làm việc liên tục 7 ngày trong tuần, bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 22 giờ; trong đó, 1 tổ làm tại Công an huyện và một tổ làm lưu động tại các xã.

Để việc cấp CCCD có gắn chíp điện tử nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, Công an huyện Đạ Tẻh tích cực phối hợp với UBND các xã, thị trấn, ban tự quản các thôn, buôn trên địa bàn đi “từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng phiếu thông tin dân cư”; đồng thời, tận tình tuyên truyền, thông báo chính xác thời gian, địa điểm qua loa phát thanh đến từng người dân, từng gia đình để người dân bố trí thời gian, sắp xếp công việc, mang theo những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục cấp CCCD được thuận tiện, tránh phải chờ đợi lâu. Người dân hầu hết đều rất hài lòng trước thái độ phục vụ tận tình của lực lượng công an.

HOÀNG SA