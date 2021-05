Đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung

Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo UBND tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 theo Công điện số 597/CĐ-BYT ngày 5/5/2021 của Bộ Y tế và Công điện số 600/CĐ-BYT ngày 5/5/2021 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung kéo dài 21 ngày thay vì 14 ngày so với trước đây.

Phun hóa chất khử khuẩn tại cơ sở cách ly tập trung Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh (P7 - Đà Lạt).

Theo Bộ Y tế, công tác cách ly y tế tích lũy đến nay có 1.171.674 người, trong đó: cách ly tại cơ sở y tế 19.191 trường hợp, cách ly tập trung 475.447 trường hợp và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 677.036 người. Tính đến ngày 11/5, trên cả nước đang cách ly 67.877 người, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 1.018 trường hợp, tại khu cách ly tập trung 27.641 trường hợp và tại nhà, nơi lưu trú 39.218 người.

Thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 theo Công điện số 597/CĐ-BYT ngày 5/5/2021 của Bộ Y tế. Điều chỉnh thời gian kéo dài 21 ngày thay vì 14 ngày so với trước đây về cách ly tập trung, thời gian theo dõi sau cách ly và xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19; theo dõi y tế ở nhà, nơi lưu trú 7 ngày thay vì như 14 ngày so với trước đây (Công điện số 600/CĐ-BYT ngày 5/5/2021).

Công tác bàn giao, quản lý vận chuyển, giám sát sức khỏe về nơi lưu trú thực hiện theo Văn bản số 425/CV-BCĐ ngày 19/1/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Từ ngày 9-10/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 12 huyện, thành phố trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp và các đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh: Phan Văn Đa, Phạm S, Đặng Trí Dũng đã kiểm tra thực tế tại các khu cách ly tập trung ở các địa phương, mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các khu cách ly tập trung của tỉnh.

Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh thành lập bổ sung 2 khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lâm Đồng, đến nay, toàn tỉnh có 29 khu cách ly tập trung với tổng số 4.150 giường cách ly. Thực hiện “Bốn tại chỗ” trong phòng, chống dịch COVID-19, hiện nay, tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh đều kích hoạt toàn bộ khu cách ly tập trung và có thêm phương án dự phòng để chủ động ứng phó theo từng cấp độ của dịch bệnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu cách ly tập trung Bệnh xá H32 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đến ngày 11/5, toàn tỉnh có 783 trường hợp cách ly y tế phòng dịch COVID-19. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 6 trường hợp; tại các khu cách ly tập trung 289 trường hợp; cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú 488 trường hợp.

Qua kiểm tra thực tế, hiện 2 cơ sở cách ly tập trung của Bệnh xá H32 (Đà Lạt) và Trung đoàn 994 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (đóng chân trên địa bàn Đức Trọng) đã bố trí kín phòng, con số thực tế bố trí ít hơn so với quy mô sức chứa do người vào cách ly không cùng một lúc và để phòng lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Cụ thể: Bệnh xá H32 hiện có 21 F1/78 giường; Trung đoàn 994 đang có 114 F1.

Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh (Phường 7, Đà Lạt) tái khởi động bắt đầu đón người vào cách ly tập trung từ ngày 10/5. Nơi đây có quy mô 120 giường, cơ sở hiện đang bố trí 36 trường hợp F1 vào cách ly tập trung, các công tác tiếp nhận, khử khuẩn, chuẩn bị hậu cần đều đã sẵn sàng.

Ông Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Lạc Dương cho biết: Huyện đã chuẩn bị khu cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, đã khảo sát chuẩn bị phương án đầy đủ, ngày 10/5 bộ phận điều hành cơ sở cách ly này đưa vào vận hành, khả năng tiếp nhận cách ly tập trung 50 trường hợp. Bên cạnh đó, huyện đã có phương án dự phòng thêm khu cách ly tập trung tại Khu Nội trú của Trường cấp 3 Langbiang và tiếp tục khảo sát 2 cơ cở nữa. Huyện đã rất chủ động trong công tác cách ly tập trung, theo tinh thần “Tỉnh lo cho tỉnh, huyện lo cho huyện, xã lo cho xã” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Giao cho Phòng Y tế chuẩn bị các kịch bản ứng phó với dịch, phân công, phân nhiệm cụ thể từng thành viên.

Ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương. Đến thăm và động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở các cơ sở cách ly tập trung của công an, quân đội trên địa bàn và quán triệt Ban Chỉ đạo các huyện Lạc Dương, Đơn Dương tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, tinh thần quyết liệt kiểm tra, kiểm soát nhưng đừng thái quá, gây hoang mang lo lắng trong cộng đồng. Đợt dịch lần này diễn biến nhanh, phức tạp, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh đề nghị các đồng chí chủ tịch huyện báo cáo bí thư huyện ủy huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền cho Nhân dân hiểu tính chất nguy hiểm của đơt dịch lần này. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. Rà soát các cơ sở cách ly tập trung, thống nhất phương án cách ly tập trung từng địa điểm theo cuốn chiếu để tận dụng nhân lực, tránh lãng phí, dàn trải, ưu tiên lấp đầy cơ sở cách ly của công an, quân đội trước rồi mới đến các cơ sở cách ly tập trung do dân sự quản lý.

AN NHIÊN