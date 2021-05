Đức Trọng: Thăm các cơ sở tôn giáo nhân Đại lễ Phật đản 2021

(LĐ online) - Ngày 21/5, huyện Đức Trọng đã tổ chức 2 đoàn đi thăm, tặng quà các tổ chức, chức sắc nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà tại Tịnh viện Hương Nghiêm (Phú Hội)

Theo đó, đoàn do đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, làm trưởng đoàn đã đến thăm các cơ sở tôn giáo: Tịnh xá Ngọc Nam (xã Hiệp An), Chùa Huệ Quang (xã Hiệp Thạnh), Chùa Pháp Quân và Tịnh xá Viên Quang (thị trấn Liên Nghĩa); đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trường đoàn đã đến thăm các cơ sở tôn giáo, gồm: Chùa Hội Phước (xã Tân Hội), Chùa Tịnh Tâm Viên, Tịnh viện Hương Nghiêm (xã Phú Hội) và Chùa Hương Sơn (xã Ninh Gia).

Tại các nơi đến thăm, thay mặt HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí lãnh đạo đã thăm hỏi, chúc các vị chức sắc, Tăng, Ni, Phật tử trên địa bàn huyện dồi dào sức khỏe, an vui và đón một mùa Phật đản an lạc; đồng thời, ghi nhận sự đóng góp của các chức sắc, Phật tử đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời gian qua. Mong muốn thời gian tới các chức sắc, Tăng, Ni, Phật tử tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương ngày càng giàu đẹp.

Chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra vào ngày 23/5 và trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các đồng chí lãnh đạo cũng mong muốn các vị chức sắc tuyên truyền vận động để các gia đình Phật tử tham gia bầu cử và thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch.

Các vị trụ trì các cơ sở Phật giáo cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Huyện ủy, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở Phật giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, cho biết sẽ vận động các chức sắc, Tăng, Ni và Phật tử đón mùa Phật đản an toàn, tiết kiệm và thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính quyền địa phương trong việc phòng chống dịch Covid-19.

N.MINH