Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đức Trọng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Hội và địa phương phát động với các cuộc vận động, các chương trình, đề án đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện nhà.

Hội LHPN huyện là một trong những đơn vị tiêu biểu được nhận bằng khen của UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 do huyện Đức Trọng vừa tổ chức

Hội LHPN huyện Đức Trọng hiện có 18 cơ sở Hội với 149 chi hội và hơn 18.000 hội viên. Trong những năm qua, Hội thường xuyên tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Đã tổ chức 108 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ.

Trong năm 2020, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã chú trọng triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Mỗi cơ sở Hội đều xây dựng, biểu dương, nhân rộng ít nhất 2 điển hình là cá nhân phụ nữ tiêu biểu hoặc mô hình, cách làm hay, sáng tạo. Kết quả đã có 18.374 hội viên được học tập; 107 lượt tập thể, 182 lượt cá nhân được biểu dương thông qua các kỳ sinh hoạt, hội nghị, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá áo dài Việt Nam như Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” từ ngày 3-8/3 năm 2021, có trên 21.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ, công nhân viên chức, lao động, nữ thanh niên, nữ doanh nhân trong huyện đã đồng loạt mặc áo dài đến công sở, nơi làm việc và trong dịp lễ, hội phù hợp với điều kiện công việc, ngành nghề.

Cũng trong năm 2020, Hội LHPN huyện đã phát động các đợt thi đua đặc biệt để chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, thu hút 100% cơ sở Hội đăng ký và thực hiện có hiệu quả bằng các hoạt động thiết thực. Mỗi đơn vị đăng ký thực hiện một hoạt động bề nổi và một hoạt động chiều sâu. Các cơ sở Hội đã xây dựng 15 chi hội kiểu mẫu “5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng “nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, toàn huyện có trên 17.000 hộ gia đình đạt “5 không, 3 sạch”.

Song song với đó, Hội LHPN huyện còn duy trì có hiệu quả phong trào “Làm theo Bác” trong thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Hội đã đổi mới và xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu như: Tổ vận động hội viên phụ nữ tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện của Hội LHPN xã Phú Hội, đã vận động được hơn 700 thẻ bảo hiểm y tế với số tiền mua thẻ khoảng 275 triệu đồng. Mô hình “Chiếc tủ yêu thương” của Hội LHPN xã Đà Loan đã quyên góp được 12 ngàn bộ quần áo, 20 bộ sách, 500 cuốn vở, 200 đôi giày dép để giúp đỡ các hộ khó khăn. Ngoài ra, trong đợt phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ, các cấp Hội đã phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, nữ doanh nhân, mạnh thường quân, các doanh nghiệp hỗ trợ cho hội viên phụ nữ nghèo và người dân về tiền mặt, lương thực, thực phẩm trị giá hơn 2 tỷ đồng. Các cấp Hội cũng đã vận động và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 7 mái ấm tình thương với tổng trị giá 285 triệu đồng; thường xuyên phối hợp với ngành công an quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; phân công theo dõi, giúp đỡ chồng, con hội viên cai nghiện; giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm lỗi... đạt nhiều kết quả.

Thực hiện nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, trong năm qua, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội lập kế hoạch cụ thể để giúp đỡ 100% phụ nữ nghèo đơn thân làm chủ hộ, bằng nhiều biện pháp như: Hỗ trợ vốn, giới thiệu học nghề, việc làm, trao tặng mái ấm tình thương, hỗ trợ sinh kế, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế… Nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo khoảng 140 tỷ đồng giúp hơn 6.000 lượt phụ nữ được vay vốn để phát triển kinh tế, góp phần tích cực trong chương trình giảm nghèo bền vững của huyện. Ngoài ra, Hội còn vận động, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ vốn cho 6 hộ với tổng số tiền 30 triệu đồng để chị em phát triển kinh tế...

Việc triển khai phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội Phụ nữ đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Các cấp, các ngành đã khen thưởng cho 46 lượt tập thể, 65 lượt cá nhân; Hội LHPN huyện biểu dương, khen thưởng 72 lượt tập thể, 108 lượt cá nhân. Hàng năm, Hội đều được Hội LHPN tỉnh đánh giá là đơn vị xuất sắc. Năm 2020, Hội LHPN huyện là đơn vị dẫn đầu khối thi đua Đảng - Mặt trận - đoàn thể - Tổ chức xã hội và được UBND tỉnh tặng bằng khen.

