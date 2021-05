Ngành giáo dục và đào tạo Lâm Đồng chủ động phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã có công văn gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở để tiếp tục tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sẵn sàng sử dụng trường học làm khu cách ly

Trước đó, trong các ngày 5, 6 và 7/5, Sở ban hành các ông văn chỉ đạo các đơn vị thực hiện tổ chức dạy và học trong tình hình phòng chống dịch Covid-19; công tác tổ chức ôn tập, hoàn thành công tác kiểm tra cuối năm học 2020-2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trong ngành tổ chức quán triệt việc thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình dịch đang diễn biến phức tạp hiện nay. Từ ngày 9/5, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Riêng học sinh lớp 12 đã kết thúc việc thi học kỳ II, các đơn vị tổ chức chấm bài, lên điểm, hoàn thành hồ sơ học sinh; triển khai ôn tập thi tốt nghiệp THPT bằng hình thức trực tuyến; hướng dẫn học sinh các khối lớp còn lại tự ôn tập, ôn tập có hướng dẫn trực tuyến để tiếp tục thi học kỳ II khi dịch được kiềm chế.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Thị Hồng Hải yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo việc tăng cường công tác trực và bảo vệ an toàn, an ninh trường học, vệ sinh khuôn viên trường, lớp học, sắp xếp đồ dùng học sinh gọn gàng để chuẩn bị phương án các trường sẽ trở thành khu cách ly trong trường hợp cần thiết. Trong đó, ưu tiên sử dụng những trường học đủ điều kiện như trường nội trú, trường bán trú khi tỉnh có phương án sử dụng. Mặt khác, các cơ sở giáo dục cần chủ động kế hoạch thực hiện các giải pháp khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, đảm bảo an toàn khi học sinh được phép tiếp tục đến trường.

Cần tiếp tục tuyên truyền, vận động trong đội ngũ viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên nếu không có việc cấp thiết thì không ra ngoài tỉnh để bảo vệ an toàn cho sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; hướng dẫn đội ngũ viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tự giác khai báo với cơ quan y tế địa phương theo đúng qui định; thông báo cho phụ huynh học sinh biết để quản lý con em trong thời gian nghỉ học phòng dịch, nhằm bảo vệ con em khỏi tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại, chấp hành luật và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

MINH ĐẠO