Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Sáng 27/5, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 do dịch bùng phát lần thứ tư trong nước và có nguy cơ bùng phát mạnh, khó khăn nhiều.

Các đại biểu tham dự lễ phát động tại điểm cầu Lâm Đồng

Lễ phát động dưới hình thức trực tuyến trong toàn quốc nhằm vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước tiếp tục chung tay cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Tại điểm cầu Lâm Đồng, tham dự chủ trì có ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng dự có ông K'Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận, đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tới ủng hộ.

Tại lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch bệnh Covid-19".

Hiện nay, dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh và rất nguy hiểm, khó lường. Từ ngày 27/4/2021 đến nay, dịch bệnh bùng phát lần thứ tư, đã phát sinh trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố, lây nhiễm vào khu công nghiệp, nhất là ở địa bàn các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hà Nội...

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến sáng 27/5, đã có 3.051 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị, hàng vạn ca F1, F2, hàng trăm ngàn lượt người phải cách ly, một số nơi phải phong tỏa, giãn cách xã hội.

Lực lượng ở tuyến đầu như ngành y tế, quân đội, công an, tổ Covid-19 cộng đồng, tình nguyện viên... đang phải dốc sức, ngày đêm đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. Nhiều tấm gương làm việc tận tụy, quên mình, xả thân vì nhiệm vụ, làm lay động lòng người, được cả xã hội cảm phục, biết ơn. Đảng và Nhà nước ta đang tích cực chuẩn bị mọi mặt để tiêm vắc xin đại trà phòng bệnh cho Nhân dân.

Trước tình hình đó, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 30/3/2020, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, người nước ngoài đang làm việc, sinh sống ở Việt Nam nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại Lâm Đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Toàn thể Nhân dân đồng lòng, chung sức vì sức khỏe của mình và của cộng đồng, nỗ lực cao nhất để giữ được: Khu dân cư an toàn, xã an toàn, huyện an toàn, tỉnh an toàn, cả nước an toàn. Toàn dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài… tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Tập trung chủ yếu cho các nội dung: Kinh phí mua vắc xin, máy thở và trang thiết bị y tế; hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh...

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đại dịch Covid-19 đã và đang đe doạ sức khoẻ, an toàn của người dân; xã hội bị xáo trộn, kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, rất nhiều gia đình có người mất việc làm hoặc thu nhập bấp bênh. Trong hoàn cảnh đó, nhiều tấm gương đã thể hiện trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng khi sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, chia lại số khẩu trang ít ỏi của mình cho người khác; nhiều em nhỏ bỏ tiền mừng tuổi mua khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn tặng mọi người; nhiều cụ già cũng dành tiền tiết kiệm để ủng hộ gạo cho dân nghèo...

"Tôi kêu gọi các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, kiều bào ta ở nước ngoài... tham gia đóng góp ủng hộ để toàn dân, toàn quân ta sớm chiến thắng dịch bệnh" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi.

Trên tinh thần “thần tốc, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa”, các doanh nghiệp, cơ quan Trung ương đã ủng hộ số tiến hàng trăm tỷ đồng ngay trong buổi lễ phát động. Tại TP Hồ Chí Minh, từ khi phát động đến nay huy động được 2.077 tỷ đồng, đã chuyển trung ương trên 500 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện tối đa cho Nhân dân được tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19.

Tại Lâm Đồng, ngay trong lễ phát động, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 là trên 23 tỷ đồng nhằm kịp thời chung tay cùng Chính phủ, chính quyền quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Các doanh nghiệp bày tỏ sự ủng hộ quan điểm “chống dịch như chống giặc, vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất”, đoàn kết chung tay giúp đỡ lẫn nhau, không để ai bị bỏ lại phía sau, tất cả vì sức khỏe và an toàn của Nhân dân.

NGUYỆT THU