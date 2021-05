Sáng 13/5: Thêm 33 ca mắc mới COVID-19 do lây nhiễm trong nước

Tính từ 18h ngày 12/5 đến 6h ngày 13/5 Việt Nam ghi nhận 35 ca mắc mới, trong đó có 33 ca mắc ghi nhận trong nước, 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Nhân viên y tế chạy thử nghiệm máy xét nghiệm COVID-19 tại cơ sở xét nghiệm mới - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An

Theo Bản tin sáng 12/5 của Bộ Y tế, tính đến 6 giờ ngày 13/5, Việt Nam có tổng cộng 3.658 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.213 ca do lây nhiễm trong nước.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 643 ca.

Tính từ 18 giờ ngày 12/5 đến 6 giờ ngày 13/5: có 35 ca mắc mới, trong đó có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tổng số mẫu đã xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 306.138 mẫu.

Thông tin ca mắc mới: 35 ca mắc mới (BN3624-3658), trong đó 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Long An (1), An Giang (1), 33 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (1), Đà Nẵng (22), Bắc Ninh (3), Hà Nội (3), Vĩnh Phúc (2), Bắc Giang (2).

Trong đó số ca mới trong khu vực đã được cách ly/giãn cách: 30 ca, số ca đã được phát hiện và cách ly: 2 ca, số ca mới trong bệnh viện đã được phong tỏa: 1 ca. Không phát hiện các ổ dịch mới.

33 ca mắc ghi nhận trong nước

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương: 1 ca

Ca bệnh 3635 (BN3635) ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (người nhà bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện).

- Đà Nẵng: 22 ca

Các ca bệnh số từ 3636-3657 (BN3636-BN3657) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế Hòa Vang.

- Bắc Ninh: 3 ca

Ca bệnh 3625-3627 (BN3625, BN3626, BN3627) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

- Hà Nội: 3 ca

Ca bệnh 3630 (BN3630) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 56 tuổi, địa chỉ tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; đang tiếp tục điều tra dịch tễ.

Ca bệnh 3633 (BN3633) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; có tiền sử đi về từ Đà Nẵng.

Ca bệnh 3634 (BN3634) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 44 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; có tiền sử đi về từ Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 10-12/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- Vĩnh Phúc: 2 ca

Ca bệnh 3628, 3629 (BN3628, BN3629) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: đều liên quan đến ổ dịch tại Vĩnh Phúc. Các bệnh nhân trên đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

- Bắc Giang: 2 ca

Ca bệnh 3631-3632 (BN3631, BN3632) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: đều liên quan đến ổ dịch CTY SJ Tech, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Ca bệnh 3624 (BN3624) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An: Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 27/4/2021, bệnh nhân từ Ba Lan nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QH9059 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An.

Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Ca bệnh 3658 (BN3658) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Bệnh nhân nam, 40 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ngày 11/5/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang.

Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú.

Số người cách ly:

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 77.648 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 1.052 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 32.228 người, cách ly tại nhà, nơi lưu tru là 44.368 người.

Tình hình điều trị:

Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 19 ca, lần 2 là 18 ca, lần 3 là 25

Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 2.636 ca.

Thông tin tiêm chủng:

Có thêm 26.182 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 12/5/2021.

Tính đến 16 giờ ngày 12/5/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/thành phố với 942.030 mũi cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội.

Chi tiết 26.182 người được tiêm tại 40 tỉnh/thành phố trong ngày 12/5/2021 như sau:

1- Hải Phòng: 1.365 người

2- Thái Bình: 778 người

3- Nam Định: 475 người

4- Hà Nam: 1.157 người

5- Ninh Bình: 554 người

6- Vĩnh Phúc: 359 người

7- Hải Dương: 995 người

8- Thái Nguyên: 80 người

9- Hoà Bình: 105 người

10- Nghệ An: 314 người

11- Lai Châu: 93 người

12- Lạng Sơn: 72 người

13- Hà Giang: 1.156 người

14- Yên Bái: 149 người

15- Lào Cai: 83 người

16- Sơn La: 141 người

17- Quảng Bình: 507 người

18- TT- Huế: 119 người

19- Quảng Nam: 43 người

20- Quảng Ngãi: 115 người

21- Bình Định: 256 người

22- Khánh Hòa: 157 người

23- Gia Lai: 140 người

24- Đắk Nông: 733 người

25- TP. Hồ Chí Minh: 2.610 người

26- BR-VT: 1.040 người

27- Đồng Nai: 24 người

28- Tiền Giang: 1.367 người

29- Long An: 5.074 người

30- Tây Ninh: 919 người

31- An Giang: 229 người

32- Bến Tre: 532 người

33- Trà Vinh: 315 người

34- Đồng Tháp: 110 người

35- Bình Dương: 1.476 người

36- Bình Phước: 423 người

37- Kiên Giang: 146 người

38- Cà Mau: 1.431 người

39- Bạc Liêu: 30 người

40- Hậu Giang: 476 người

(Theo Vietnam+)