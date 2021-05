Tặng 800 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Di Linh

(LĐ online) - Sáng 13/5, tại Trường THCS Hòa Ninh, huyện Di Linh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Di Linh, UBND xã Hòa Ninh, Công ty cổ phần Sách thiết bị giáo dục Lâm Đồng, một số trường học trên địa bàn và một số học sinh Trường Tiểu học Hòa Ninh 2 tham dự lễ trao các bộ sách giáo khoa cho học sinh.

Đây là chương trình tặng sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có sách giáo khoa đến trường trong năm học 2021-2022. Tổng số sách giáo khoa được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng học sinh Lâm Đồng là 800 bộ, sách do Nhà xuất bản này in ấn, gồm: 350 bộ lớp 1, 250 bộ lớp 2 và 200 bộ lớp 6.

Ông Phan Đình Đồng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Di Linh cho biết: Toàn bộ số sách trước mắt tổ chức trao cho một số học sinh Trường Tiểu học Hòa Ninh 2, các trường khác sẽ tiếp tục trao vào thời gian tới.

Trước đó, ngày 4/5, xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 thực hiện năm học 2021-2022 trên địa bàn Lâm Đồng. Trong đó, có 18/19 cuốn lớp 1 và 26/28 cuốn lớp 6 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in. Hai bộ sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in là “Kết nối tri thức với cuộc sống” và “Chân trời sáng tạo”.

Tại Thư cảm ơn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ngày 5/5/2021, ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định: “Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ giáo viên trong khai thác và sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 một cách hiệu quả nhất, cam kết tập huấn cho 100% giáo viên dạy học theo sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam …”.

MINH ĐẠO