Cũng trong sáng ngày 6/5/2021, Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, LĐLĐ thành phố Đà Lạt đã tới thăm hỏi, an ủi, động viên tinh thần chị Hồ Thị Hồng, công nhân Công ty TNHH MTV Dịch vụ Đô thị thành phố Đà Lạt. Đoàn đã động viên chị Hồng bình tĩnh, an tâm, tiếp tục công tác thực hiện nhiệm vụ. Được biết vào ngày 3.5.2021, trong khi đang làm việc, chị Hồng đã bị hành hung khi nhắc nhở một gia đình bỏ rác đúng thời gian và đúng nơi quy định. Cơ quan công an đã xử phạt người hành hung theo quy định của pháp luật. Ông Lê Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cho biết, tổ chức công đoàn hết sức bức xúc và đề nghị phải xử lý thích đáng trước mọi hành vi xâm phạm sức khỏe và an toàn của người lao động đang thực hiện nhiệm vụ. LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng kêu gọi cả cộng đồng tôn trọng và tạo điều kiện để người lao động làm tốt công việc được giao.