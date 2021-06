200 phần quà đến với gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(LĐ online) - Ngày 26/6, Trung tá Vũ Ngọc Anh - Trưởng Công an Phường 8 (TP Đà Lạt) cho biết, Công an Phường 8 đã trao 200 suất quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị giảm thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Công an Phường 8 trao quà cho người bị ảnh hưởng Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài khiến nhiều người gặp không ít khó khăn về việc làm, giảm thu nhập, nhất là các hộ có hoàn cảnh, bệnh tật hiểm nghèo. Qua nắm bắt địa bàn, Công an Phường 8 đã lên danh sách những gia đình cần phải hỗ trợ, chia sẻ khó khăn trong gia đoạn hiện nay. Cùng với đó, lãnh đạo Công an Phường 8 đã vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn chung tay hỗ trợ những gia đình khó khăn theo tinh thần “lá lành đùm lá rách”. 200 phần quà gồm 10 kg gạo và thùng mì gói đã được trao tới tay những gia đình đang cần sự giúp đỡ.

VĂN BÁU