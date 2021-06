Bộ Công an tổng kết Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

* Lâm Đồng thu nhận trên 907 ngàn hồ sơ CCCD, đạt tỷ lệ 95,39%

(LĐ online) - Sáng 22/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu toàn quốc tổng kết xây dựng, triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân (CCCD) và lễ công bố vận hành chính thức hệ thống từ ngày 1/7/2021.

Đồng chí Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị

Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Bộ Công an, các bộ, ngành Trung ương. Về phía điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, các sở ngành liên quan đã đến dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD là một trong 6 cơ sở dữ liệu được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Đến nay, Bộ Công an đã hoàn thành việc thiết kế và sản xuất thẻ CCCD mới có gắn chíp điện tử; đồng thời, trong thời gian ngắn hoàn thành triển khai chiến dịch cấp 50 triệu thẻ CCCD cho công dân. Để bảo đảm cho Nhân dân sớm được hưởng những tiện ích của thẻ căn cước mới, Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai chiến dịch thu nhận hồ sơ để cấp 50 triệu thẻ căn cước trước ngày 1/7/2021.

Cũng theo báo cáo, từ ngày 1/3/2021 đến nay, toàn quốc đã thu nhận được trên 54 triệu hồ sơ để cấp thẻ CCCD, hoàn thành vượt mục tiêu đề ra trước 1 tháng so với kế hoạch.

Riêng tỉnh Lâm Đồng, tính đến thời điểm này, đã có 4 địa phương vượt chỉ tiêu 100% kế hoạch được giao về tổng số hồ sơ cần thu nhận, gồm các huyện Đạ Huoai, Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh. Hiện nay, toàn tỉnh đã thu nhận 907.763 hồ sơ CCCD, đạt tỷ lệ 95,39% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Từ nay đến ngày 30/6, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trước ngày 1/7/2021.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, giảm thời gian và chi phí giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần phát triển Chính phủ điện tử.

Với những kết quả đạt được, Bộ Công an chính thức công bố đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Hai hệ thống này sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2021 và sẵn sàng kết nối với các bộ, ngành, địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử và phục vụ Nhân dân.

Tại hội nghị này, Chính phủ và Bộ Công an đã tặng bằng khen, giấy khen cho các đơn vị vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào quá trình triển khai, xây dựng 2 đề án. Công an Lâm Đồng vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

THỤY TRANG