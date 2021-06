Công nhận 20 trường đạt chuẩn quốc gia

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định công nhận 20 trường học đạt chuẩn quốc gia trong tỉnh. Trong số này có 18 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 gồm 8 trường mầm non và mẫu giáo, 7 trường tiểu học; 3 trường trung học cơ sở (THCS).

Cụ thể đó là: Trường Mầm non Đạ Ploa - Đạ Huoai; Mầm non Proh - Đơn Dương; Mầm non Phong Lan - Đạ Tẻh; Mầm non Sao Mai và Mẫu giáo Phúc Thọ - Lâm Hà; Mầm non Tuổi Ngọc, Mầm non Gia Hiệp và Mẫu giáo Hòa Bắc - Di Linh.

Kế đến 7 trường tiểu học đạt chuẩn gồm: Tiểu học Lộc Đức A và Tiểu học Lộc Nam B - Bảo Lâm; Tiểu học Kambuotte - Đơn Dương; Tiểu học Tân Thanh 1 - Lâm Hà; Tiểu học Trần Quốc Toản - Đạ Tẻh; Tiểu học Trần Quốc Toản và Tiểu học Tân Châu - Di Linh. 3 trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 là THCS Phan Chu Trinh - Đà Lạt; THCS Đam Pao - Lâm Hà và THCS Hồng Bàng - Bảo Lộc.

Còn 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 dịp này là Mầm non Đạ Long - Đam Rông và Tiểu học Trần Quốc Toản - Đạ Huoai.

V.T