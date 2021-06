Đạ Tẻh tiếp tục cấp CCCD gắn chíp lại từ ngày 9/6

(LĐ online) - Chiều 9/6, Thượng tá Trần Văn Thường - Phó Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh cho biết đơn vị bắt đầu khởi động lại việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho người dân từ ngày 9/6.

Công an huyện Đạ Tẻh tiếp tục cấp CCCD cho số trường hợp còn lại trên địa bàn huyện

Theo Thượng tá Trần Văn Thường, trước đó ngày 20/5, Công an huyện Đạ Tẻh thông báo tạm thời dừng cấp CCCD gắn chíp điện tử tới người dân địa phương. Nguyên nhân là tới thời điểm 20/5, Đạ Tẻh đã cấp được 35.501/39.088 CCCD trên địa bàn toàn huyện, đạt 90,82% chỉ tiêu được giao.

Trong khi một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng lượng CCCD gắn chíp được giao còn khá cao. Do đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm thời điều chuyển 2 máy cấp CCCD tại Đạ Tẻh và một số huyện đạt chỉ tiêu tốt sang các huyện còn lượng người dân đông hơn để phấn đấu tới ngày 30/6, toàn tỉnh hoàn thành 951.600 CCCD gắn chíp điện tử.

Được biết, sau khi nhận được 1 máy cấp CCCD đưa trở lại từ Công an tỉnh, Công an huyện Đạ Tẻh đã khẩn trương thông báo cho người dân (còn 3.500 người) trên địa bàn các xã tiếp tục ra Công an huyện để làm CCCD gắn chíp điện tử, cố gắng tới ngày 30/6 hoàn thành chỉ tiêu làm CCCD được giao. Tuy nhiên, theo Thượng tá Thường, rất khó để đạt 100% chỉ tiêu (39.088 CCCD) vì trong số 3.500 CCCD còn lại đều là sinh viên, người đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương hoặc những trường hợp đang làm việc tại các vùng dịch nên chưa thể về thực hiện làm CCCD…

Hiện, ngoài việc cấp CCCD, Công an huyện Đạ Tẻh đã hoàn thành số hồ sơ hộ khẩu đạt 52.738 hồ sơ, đạt 100%. Tiến hành làm sạch dữ liệu trên hệ thống đến ngày 30/5 là 57.057 hồ sơ, đạt 112,2%.

THÂN THU HIỀN