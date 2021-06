Giữ vững pháo đài chống dịch

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 từ ngày 27/4 đến nay có đặc điểm bùng phát đa nguồn lây, đa hình thái, đa chủng lây nhiễm. Do đó, vi rút SARS-CoV-2 lây lan nhanh, phát tán mạnh trong không khí, mức độ đào thải mầm bệnh rất nhanh, chỉ 1-2 ngày có 1 vòng lây nhiễm và theo cấp độ số nhân, đặc biệt lây nhiễm rất mạnh trong không gian hẹp, không thông khí. Triệu chứng bệnh có dấu hiệu tăng nặng và nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh rất cao.

Diễn tập phòng chống dịch tại Khu công nghiệp Phú Hội

Tăng cường giám sát, truy vết, cách ly

Lâm Đồng hiện có 31 khu cách ly tập trung với tổng số 4.370 giường cách ly, tổ chức theo dõi giám sát các trường hợp kết thúc cách ly về địa phương cư trú. Đợt 4 tính từ ngày 27/4/2021 đến 11h30 ngày 23/6, toàn tỉnh đã tiến hành cách ly 8.889 trường hợp, cụ thể: Cách ly tại cơ sở y tế 112 trường hợp; cách ly tại khu cách ly tập trung 861 trường hợp và cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7.916 trường hợp. Trong đó, đã kết thúc truy vết, cách ly liên quan bệnh nhân 3141 (ở Bắc Ninh đến Đà Lạt du lịch) và bệnh nhân 6437 (ở TP Hồ Chí Minh đến Đà Lạt du lịch, thuộc chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2 của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng).

Ngành Y tế đã tham mưu UBND tỉnh khởi động thành lập và duy trì 15 chốt kiểm soát người và phương tiện đến địa phương phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Qua 24 ngày triển khai 15 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã kiểm soát 158.289 lượt phương tiện, đo thân nhiệt và truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho 324.884 lượt người, tổng số người khai báo y tế là 246.772 người. Tại Cảng Hàng không Liên Khương, đã tiến hành kiểm dịch 1.060 chuyến bay (đi và đến), giám sát đo thân nhiệt cho 117.535 người, chuyển cách ly tập trung 87 người, cách ly tại bệnh viện 2 người và chuyển cách ly tại nhà 221 trường hợp để phòng dịch COVID -19 (số liệu tính đến ngày 21/6).

Sở Y tế đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại 17 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong địa bàn toàn tỉnh, kết quả: 17/17 bệnh viện an toàn. Kiểm tra 16 phòng khám đa khoa có 16 cơ sở đạt tiêu chí phòng khám an toàn. Ngoài ra, Sở Y tế đã chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế và Phòng Y tế các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra và hướng dẫn các phòng khám bệnh của y tế tư nhân thực hiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đến nay đã có 493/493 cơ sở hành nghề y tư nhân tổ chức chấm điểm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên phần mềm của Bộ Y tế.

Thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 lần 2 tại 17 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong địa bàn toàn tỉnh, kết quả: 17/17 bệnh viện an toàn và kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh, kết quả đa số các đơn vị đã thực hiện triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị trong toàn ngành, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh; thành lập 1 đoàn kiểm tra việc triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu Hành chính tỉnh. Phối hợp liên ngành tổ chức kiểm tra việc thực hiện phòng, chống COVID-19 tại 12 đơn vị gồm các siêu thị, bến xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở Y tế cũng đã phối hợp với Sở Công thương, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra những doanh nghiệp trọng điểm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao. Kết quả đã kiểm tra được 16 doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Phú Hội (Đức Trọng), Khu Công nghiệp Lộc Sơn (Bảo Lộc) và Công ty Nhôm Lâm Đồng...

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2

Nâng cao công suất xét nghiệm

Từ ngày 27/4 đến 20/6, các đơn vị trong toàn ngành y tế đã tăng cường công tác xét nghiệm các đối tượng đi về từ vùng dịch, đã tiến hành lấy 16.926 mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime-PCR, kết quả 16.926 mẫu đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong đó, tổ chức lấy 2.254 mẫu xét nghiệm cho 1.127 cán bộ tham gia bầu cử các cấp, kết quả 2.254 mẫu xét nghiệm này âm tính với SARS-CoV-2. Tỉnh Lâm Đồng chưa phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Viện Pastuer TP Hồ Chí Minh đã kiểm định và công nhận bổ sung 2 cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2 nên cho đến nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có 3 cơ sở y tế đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2 Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh, BVĐK II Lâm Đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) với công suất là 1.000 - 1.080 mẫu/ngày (theo quy định của Bộ Y tế là 1.000 mẫu/ngày/triệu dân).

Từ tháng 4 - 5/2021, ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng được cấp 7.100 liều vắc xin (trong đó có 400 liều cho lực lượng công an) của Bộ Y tế phân bổ vắc xin phòng, chống COVID-19 đợt 2, kết quả ngành Y tế đã tiến hành tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 cho 8.347 người là cán bộ y tế, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp (đạt tỷ lệ 117%, do một lọ vắc xin thường đóng trên 10 liều).

Trong tháng 6/2021, ngành Y tế tiếp tục nhận đợt 2 là 20.000 liều vắc xin phòng COVID-19 theo phân bổ của Bộ Y tế đợt 3. Kết quả từ ngày 15 - 23/6, ngành Y tế đã tổ chức tiêm được 5.862 người tiêm mũi 1 và 229 người tiêm mũi 2. Hiện các đơn vị y tế đang tiếp tục triển khai tiêm vắc xin, dự kiến đến 15/7 là hoàn thành đợt 2 tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuyên truyền rộng rãi cho Nhân dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19, để mỗi người dân không lơ là, chủ quan, luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện các chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác giám sát, truy vết tất cả các trường hợp về từ vùng dịch, thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới các ca bệnh mắc COVID-19 tại các tỉnh, thành phố về địa phương.

Phối hợp với cơ quan truyền thông tại địa phương tăng cường truyền thông thực hiện nghiêm thông điệp 5K, nhất là đeo khẩu trang tại nơi công cộng, không tụ tập đông người. Tham mưu UBND các huyện, thành phố xử phạt nghiêm những người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn bệnh viện và cơ sở y tế: Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc bảo đảm an toàn tại các cơ sở y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Duy trì công tác sàng lọc, phân luồng ngay từ cổng bệnh viện, cơ sở y tế, phát hiện sớm và không bỏ sót các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Tăng cường triển khai việc đăng ký khám bệnh qua mạng; thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, thuốc vật tư, sinh phẩm xét nghiệm… luôn sẵn sàng phục vụ cho công tác chống dịch, đảm bảo chế độ trực chống dịch 24/24 và báo cáo hàng ngày theo quy định.

Tiếp tục triển khai công tác tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 đợt II cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết 21/NQ-CP. Xét nghiệm chủ động phát hiện người nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, đặc biệt là đối với các đối tượng nguy cơ như: nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, bến xe…

AN NHIÊN