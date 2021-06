Hơn 13.000 lượt cán bộ, chiến sỹ công an làm nhiệm vụ truy vết Covid-19

* Phát hiện 19 vụ, 39 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật

(LĐ online) - Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng thường xuyên chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các ngành chức năng tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chức năng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong lực lượng Công an Lâm Đồng.

Trao quyết định hoàn thành cách ly cho các F1 tại Khu cách ly tập trung Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh

Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục duy trì lực lượng, tổ chức điều hành hoạt động tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các cửa ngõ ra, vào địa bàn tỉnh. Hoạt động từ ngày 29/5 đến nay, trung bình hàng ngày có 89 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả bước đầu lực lượng công an đã phân công hơn 2.400 lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực tại các chốt kiểm soát, tiến hành kiểm tra 81.473 lượt phương tiện, đo thân nhiệt đối với 377.875 lượt người, phát hiện 9 trường hợp về từ vùng dịch, có biểu hiện sốt đã áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định.

Làm tốt công tác quản lý cư trú, qua công tác nghiệp vụ đã lập danh sách hơn 47.700 trường hợp về từ vùng dịch. Từ đầu năm đến nay, trong ngành đã huy động hơn 13.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, chủ yếu là lực lượng công an xã, phường, thị trấn triển khai các biện pháp, phối hợp với ngành y tế tiến hành rà soát, truy vết các trường hợp có liên quan đến Covid-19. Qua đó kịp thời phát hiện hơn 14.300 trường hợp có liên quan đến Covid-19 (trong đó, có 354 F1, 1.009 F2), tất cả các trường hợp đều được áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát y tế theo quy định.

Làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý chặt các hoạt động đi lại của người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến địa phương; tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch, nhất là những cơ sở thường xuyên tiếp nhận người nước ngoài lưu trú, đến nay chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Chủ động triển khai các biện pháp thường xuyên nắm tình hình trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến việc đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đến nay, đã phát hiện 19 vụ, 39 trường hợp đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, nhắc nhở 20 trường hợp, cảnh cáo 3 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp, chuyển cơ quan chức năng xử lý 11 vụ, 11 trường hợp; đang xác minh 2 vụ, 2 trường hợp).

Bố trí lực lượng tham gia các tổ công tác để tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, đã bố trí 19.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, tuyên truyền, nhắc nhở hơn 1,1 triệu người dân và 14.800 cơ sở kinh doanh, 902 cơ sở tôn giáo chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Phát hiện, lập biên bản xử phạt 404 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 21 cơ sở kinh doanh không chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Bố trí hơn 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ tại các khu cách ly dân sự và khu cách ly do Công an tỉnh quản lý, đảm bảo an ninh trật tại các điểm bị phong tỏa. Các khu cách ly tập trung do Công an tỉnh quản lý hoạt động hiệu quả, an toàn. Từ đầu năm 2021 đến nay, đã tiếp nhận, bố trí 259 trường hợp cách ly, 162 trường hợp đã hết thời gian cách ly trở về địa phương, hiện đang bố trí cách ly cho 97 trường hợp (tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh 67 trường hợp; Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động tại TP Bảo Lộc 30 trường hợp).

Triển khai các biện pháp nắm tình hình và tham gia cùng các ngành chức năng phối hợp, kiểm tra để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc lợi dụng ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 như: Găm hàng, nâng giá bán đối với các thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh (khẩu trang, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt…), chưa phát hiện vi phạm.

Đối với công tác phòng chống dịch trong nội bộ ngành, Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo và yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, nhất là khuyến cáo 5K của ngành y tế. Hướng dẫn, yêu cầu người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Tiến hành rà soát các trường hợp cán bộ, chiến sĩ có liên quan đến Covid-19, qua đó kịp thời phát hiện các trường hợp cán bộ, chiến sĩ đã đi từ các tỉnh, thành phố hiện đang có dịch và các trường hợp cán bộ, chiến sĩ tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về để áp dụng ngay các biện pháp y tế phù hợp, không để dịch bệnh xâm nhập vào lực lượng. Đồng thời, thường xuyên triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như: Phun khử khuẩn vệ sinh phòng làm việc, đo thân nhiệt cho cán bộ, chiến sĩ và người dân đến liên hệ công tác, tiến hành check in/check out khi đến cơ quan.

AN NHIÊN