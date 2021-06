Huy động 1.054 đơn vị máu từ Ngày hội ''Giọt hồng Thành phố Hoa''

(LĐ online) - Sáng nay, 20/6, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt diễn ra hoạt động chính của Chương trình Hành trình Đỏ Lâm Đồng lần thứ IX - Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Thành phố Hoa”.

Ngày hội “Giọt hồng TP Hoa” huy động nhiều tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu

Kết quả, Ngày hội hiến máu tình nguyện (HMTN) “Giọt hồng Thành phố Hoa” năm 2021 của tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận 1.054 đơn vị máu kịp thời cung cấp cho Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, vượt so với dự kiến số lượng máu tiếp nhận 1.000 đơn vị.

Trong buổi sáng, chương trình đã huy động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên tại các cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân tại các cụm dân cư trên địa bàn thành phố Đà Lạt tham gia hiến máu.

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và Trung tâm Y tế Đà Lạt đã điều động lực lượng 40 y bác sĩ tham gia phục vụ công tác khám sàng lọc và tiếp nhận máu, bố trí 30 giường lấy máu và 1 xe cấp cứu, thuốc thiết yếu sẵn sàng phục vụ công tác cấp cứu tại điểm hiến máu.

Khám sàng lọc người HMTN

Ban tổ chức và người tham gia HMTN đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong khu vực tiếp nhận máu: Khử khuẩn trước và sau khi hiến máu, hướng dẫn đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giãn khoảng cách, khai báo y tế, khám sàng lọc.

Để Ngày hội HMTN “Giọt hồng Thành phố Hoa” thành công tốt đẹp, Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Lâm Đồng đã giao chỉ tiêu cho các đơn vị liên quan, phân chia khung thời gian hợp lý cho các đơn vị mời người đến tham gia hiến máu, bố trí lực lượng tình nguyện viên 70 người hỗ trợ các khâu trong tổ chức hiến máu, đảm bảo tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19.

UBND thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo các phường, xã vận động cán bộ và Nhân dân tham gia hưởng ứng chương trình “Hành trình đỏ” và Ngày hội “Giọt hồng Thành phố Hoa” huy động trên 600 người đăng ký tham gia HMTN.

Người HMTN gởi thông điệp Giọt máu nghĩa tình đến với mọi người

Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo HMTN thành phố tổng hợp danh sách người đăng ký hiến máu và hướng dẫn người tham gia hiến máu thực hiện đúng quy trình phòng chống dịch Covid-19, chia khung giờ cho các xã, phường để tránh sự ùn tắc, tập trung đông người.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng tuyên truyền, vận động lực lượng đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, tham gia hiến máu tình nguyện trong "Hành trình đỏ” 2021; trong đó, Đoàn khối Doanh nghiệp, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tuyên truyền, vận động trên 500 đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký HMTN.

Trường Cao Đẳng Sư phạm Đà Lạt 9 lần đăng cai địa điểm tổ chức Hành trình Đỏ đã vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên và sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Tình nguyện viên hiến máu nhận quà tặng của Chương trình Hành trình Đỏ Lâm Đồng lần thứ IX

Công an tỉnh đảm bảo trật tự an toàn trong Ngày hội HMTN “Giọt hồng thành phố Hoa” và vận động cán bộ, chiến sĩ công an tham gia hiến máu tình nguyện.

Điện Lực Lâm Đồng đảm bảo nguồn điện phục vụ trong Ngày hội HMTN “Giọt hồng thành phố Hoa” và vận động cán bộ, công nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh chỉ đạo theo hệ thống ngành dọc tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia hiến máu và phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai các hoạt động của Hành trình đỏ năm 2021.

Bên cạnh đó, tại một số huyện, thành phố trong tỉnh đã và sẽ tổ chức “Hành trình Đỏ mini” như: Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Cát Tiên và thành phố Bảo Lộc. Dự kiến các Ngày hội HMTN - Hành trình Đỏ mini hưởng ứng Hành trình Đỏ tại các địa phương sẽ tiếp nhận trên 1.000 - 1.500 đơn vị máu để đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong tỉnh và chi viện máu cho tuyến Trung ương.

AN NHIÊN