Không được phép xem người cách ly y tế là người bệnh

(LĐ online) - Đây được xem là “tôn chỉ mục đích” của cán bộ, chiến sĩ và lực lượng y tế đang làm việc tại 2 Khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn TP Bảo Lộc. Qua đó, nhằm thực chăm sóc tốt cho người các ly y tế cả về vật chất, lẫn tinh thần để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid – 19 đảm bảo an toàn sức khỏe cho người cách ly và cộng đồng.

Mỗi bữa ăn của người cách ly được cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bảo Lộc chuẩn bị chu đáo đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng

Tính đến chiều 11/6, 2 khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn TP Bảo Lộc đang tiếp nhận thực hiện các biện pháp cách ly y tế đối 86 trường hợp trở về từ các vùng dịch. Trong đó, Khu cách ly y tế tập trung thuộc Trung tâm huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc (Thôn 4, xã Đại Lào) đang tiếp nhận cách ly y tế đối với 43 trường hợp; Khu cách ly tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng (đóng lại Phường 2, TP Bảo Lộc) đang tiếp nhận cách ly y tế đối với 43 trường hợp.

Ghi nhận cho thấy, tại các khu cách ly với những lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu là quân đội, công an, y tế và dân quân. Theo đó, tại các khu cách ly, mỗi lực lượng đảm nhận các nhiệm vụ đúng theo chức năng của mình. Song tất cả đều chung một quyết tâm là chăm sóc sức khỏe cho người cách ly y tế và thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid – 19 theo quy định. Vì thế, các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng y tế, dân quân làm nhiệm vụ tại khu cách ly luôn đối diện với nhiều áp lực và nguy hiểm. Song bằng tinh thần, ý chí của người lính, người thầy thuốc và trách nhiệm, nghĩa vụ của lực lượng tuyến đầu họ đã cùng nhau “gói” lại khó khăn, vất vả, nguy hiểm để hoàn thành tốt trách nhiệm, nghĩa vụ với địa phương, đất nước và Nhân dân.

Thượng úy Bùi Văn Hoàn – công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc, hiện đang làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung xã Đại Lào, chia sẻ qua điện thoại: “Chúng tôi là những người lính, nên tự mình phải ý thức rằng “Mình đi dân nhớ, ở dân thương”. Đó là tình quân – dân luôn sống và được hun đúc trong huyết quản của mỗi người lính chúng tôi. Chúng tôi biết rằng, làm nhiệm vụ ở Khu cách ly luôn đối diện với những khó khăn, nguy hiểm. Nhưng tất cả chúng tôi, luôn đoàn kết biến những khó khăn thành hành động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi người tự mình tuân thủ các quy định phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và đồng đội. Trong nhiệm vụ và công việc, chúng tôi luôn tự dặn mình “không được xem người cách ly là người bệnh”. Từ đó, chúng tôi cùng nhau cố gắng làm tốt nhiệm vụ để mỗi người dân không phải suy nghĩ, lo lắng về nơi ăn, chốn ở tại Khu cách ly. Mỗi chúng tôi cùng nhau tạo cho người dân đến cách ly được cảm giác an toàn, thân thiện, gần gũi nhưng luôn đảm bảo các quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách an toàn…”.

Mỗi bữa ăn, các lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu cách ly xã Đại Lào đều chủ động mang cơm tới người cách ly thể hiện sự quan tâm, động viên và chia sẻ tạo sự gần gũi, an tâm cho người cách ly

Cũng theo Thượng úy Bùi Văn Hoàn, điều mà họ cảm thấy vui sướng nhất đó là tất cả những người đến cách ly y tế đều khỏe mạnh hàng giờ, hàng ngày. Để rồi, khi hoàn thành thời gian cách ly y tế trở về với gia đình, tất cả các công dân đều gửi lời cảm ơn chân thành tới các lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu cách ly. Càng vui sướng hơn, khi hầu hết những người cách ly đều thấu hiểu: Việc mình đi cách ly khi trở về từ các vùng dịch là để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Theo Trung tá Đậu Xuân Bảo – Phó Trưởng Công an TP Bảo Lộc, quản lý trực tiếp tại Khu cách ly Trung đoàn Cơ động Công an Lâm Đồng, đơn vị đã quán triệt và giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện tốt “6 điều Bắc Hồ dạy công an Nhân dân”. Theo đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải cùng nhau phối hợp, đoàn kết tự bảo vệ mình, bảo vệ đồng đội để thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid – 19. Qua đó, chăm sóc tốt cho công dân đến cách ly cả về vật chất, lẫn tinh thần.

“Khu cách ly mới đi vào hoạt động thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid – 19 được gần 10 ngày, nhưng đến nay đã tiếp nhận 43 công dân đến thực hiện cách ly y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch. Phần lớn những người cách ly y tế tại đây tuân thủ rất tốt các quy định phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Đó chính là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để tạo sự lạc quan, vui tươi cho công dân tại Khu cách ly, chúng tôi đã quán triệt tới các cán bộ, chiến sĩ không được phép xem người cách ly là người bệnh. Từ đó, có sự chăm sóc, quan tâm, chia sẻ, động viên tốt nhất cho công dân từ bữa ăn đến sinh hoạt” – Trung tá Đậu Xuân Bảo cho hay.

KHÁNH PHÚC