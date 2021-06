Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

(LĐ online) - Chiều 25/6, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Lâm Đồng do ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi làm trưởng đoàn, cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan đến kỳ thi đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh Lâm Đồng.

Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Lâm Đồng Phạm S giao nhiệm vụ cho cán bộ sao in đề thi

Đoàn đã đến nơi sao in đề thi và một số phòng thi, phòng họp hội đồng thi tại điểm thi để kiểm tra. Tại điểm sao in đề thi, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và động viên đội ngũ làm công tác sao in đề thi; đồng thời, giao trách nhiệm đến tất cả đội ngũ làm công tác thi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại điểm thi, ông Phạm S cũng nắm bắt các phòng liên quan đến tổ chức kỳ thi như phòng lưu đề thi, bài thi; các phòng thi và phòng họp hội đồng coi thi…

Kiểm tra phòng lưu trữ đề thi và bài thi

Kết thúc kiểm tra, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Lâm Đồng Phạm S nhận xét với phóng viên Báo Lâm Đồng: “Tỉnh Lâm Đồng năm học này có 39 điểm thi trên 12 huyện và thành phố. Qua kiểm tra, đến nay, mọi khâu chuẩn bị để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra nghiêm túc, đúng tiến độ, an toàn và đảm bảo đúng các quy định”.

Đoàn kiểm tra phòng thi của thí sinh thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Thăng Long

Được biết, tỉnh Lâm Đồng có 14.312 thí sinh tham gia đăng ký dự thi; 627 phòng thi và 231 phòng dự bị. Toàn tỉnh có một hội đồng thi, trên 2.400 cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ công tác thi. Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày, trong đó 2 ngày làm bài là 7 và 8/7/2021.

MINH ĐẠO