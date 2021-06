Lâm Đồng: Thông báo đường dây nóng liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

(LĐ online) - Chiều 28/6, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Phạm Thị Hồng Hải đã ký và ban hành thông báo công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2021.

Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S cùng đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi

Cụ thể gồm, điện thoại Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo: 02633.531.842 (tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính); hộp thư điện tử: thanhtra.solamdong@moet.edu.vn; cán bộ trực thanh tra thi gồm: Bà Lê Thái Loan - Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại số: 02633.505.507; ông Lê Tấn Hùng - Phó chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại số: 0912.015.280. Đây là hoạt động thực hiện Công văn số 1952/BGDĐT-TTr ngày 13/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cũng cho biết, đến ngày 25/6, các công việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh đã hoàn thành như tiến hành niêm phong và bàn giao khu vực in sao đề và ban in sao chính thức cách ly từ 10 giờ ngày 26/6; hoàn thành kiểm tra 39 điểm thi; phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án vận chuyển vận chuyển, bảo vệ an toàn các tuyến giao nhận đề thi, bài thi; phối hợp phương án xét nghiệm cho những người tham gia tổ chức kỳ thi để tiến hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19…

M.ĐẠO