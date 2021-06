Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly

(LĐ online) - Sáng 28/6, đoàn lãnh đạo tỉnh đã đến thăm hỏi lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đoàn công tác trao hỗ trợ 144 triệu đồng cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm huấn luyện và bồi dường nghiệp vụ Công an tỉnh

Đoàn do đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng đi có đồng chì Bon Yô Soan - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng chuyên viên các phòng ban của Mặt trân, Ban Dân vận. Tham dự và tiếp tại buổi đến thăm của đoàn có Đại tá Lê Hồng Phong - Phó giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ công an của Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh, các lực lượng y tế cùng làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại đây.

Trước tỉnh hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, mặc dù Lâm Đồng chưa có ca bệnh nhưng tại buổi tới thăm, đồng chí Phạm Thị Phúc đã nhấn mạnh không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, đồng chí Phạm Thị Phúc đã trao 144 triệu đồng hỗ trợ cho lực lượng đang tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại khu cách ly. Đồng thời, gửi lời chia sẻ, động viên các lực lượng tham gia phòng chống dịch vì sứ mệnh cao cả bảo vệ sức khỏe Nhân dân, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối, nghiêm ngặt tại khu cách ly. Thực hiện nghiêm các quy định của ngành y tế, tránh để lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Được biết, tại đây đang tiếp nhận 66 người cách ly có lịch trình tiếp xúc, tiếp xúc gần, liên quan đến bệnh nhân bệnh nhân 14246 (Bắc Giang). Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các trường hợp này và đến nay đều cho kết quả âm tính.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm huấn luyện bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh và xin hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, thực hiện nhiệm vụ phòng dịch hiệu quả, tuyệt đối không chủ quan lơ là, thực hiện nghiêm ngặt từ khâu sắp xếp, bố trí khu vực sinh hoạt, đến khâu đưa cơm, thực hiện khử khuẩn hàng ngày… tránh để lây nhiễm chéo, kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh và sở y tế theo dõi, xử lý nếu có phát sinh.

NGUYỆT THU