''Ngày không tiền mặt'' đặt vé 0 đồng bay cùng Vietjet

Hưởng ứng “Ngày không tiền mặt” 16/6, Vietjet triển khai chương trình khuyến mãi “Ngày không tiền mặt, đặt vé miễn phí, Vietjet thôi!”.

Theo đó, khách hàng mua vé và thanh toán online trong ngày 16/6/2021, nhập mã Cashless100 sẽ nhận ngay ưu đãi giảm 100% giá vé Eco, mã Cashless30 giảm 30% giá vé Deluxe và mã Cashless50 giảm 50% giá vé SkyBoss.

Thanh toán ngay bằng thẻ Visa/ Master/ AMEX/ JCB/ KCP/ UnionPay và thẻ ATM của 34 ngân hàng lớn tại Việt Nam (có đăng ký Internet Banking), ví điện tử và QR payment. Khách hàng sẽ được miễn phí thanh toán khi đặt vé và thanh toán qua Vietjet SkyClub – chương trình dành riêng cho khách hàng thân thiết của Vietjet.

Hãy cùng Vietjet lên kế hoạch cho hành trình trải nghiệm mới cùng gia đình, bạn bè… tăng cường thanh toán không tiền mặt, hạn chế tiếp xúc, ứng dụng các công nghệ thanh toán hiện đại nhất, chung tay vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, vì một Việt Nam chiến thắng dịch bệnh.

Hành khách lưu ý khai báo y tế trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành trên trang https://tokhaiyte.vn , ứng dụng khai báo NCOVI hoặc ứng dụng Bluezone trước khi tới sân bay, lưu lại thông tin và xuất trình khi làm thủ tục, đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng. An tâm bay cùng Vietjet khi tất cả khách hàng được tặng miễn phí gói bảo hiểm Bay An Toàn với quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24 giờ lên đến 20 triệu đồng, hỗ trợ chi phí sinh hoạt, mất giảm thu nhập do cách ly bởi dịch bệnh tới 1 triệu đồng/ngày.