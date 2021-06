Xây dựng đời sống văn hóa gắn với đô thị văn minh

Gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) với xây dựng đô thị văn minh (ĐTVM), thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương) đã gặt hái được nhiều kết quả, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc, đời sống tinh thần và vật chất của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Thông qua phong trào TDĐKXDĐSVH mà các tuyến đường thị trấn được mở rộng theo hướng xanh - sạch - đẹp

Để phong trào TDĐKXDĐSVH nhanh chóng đi vào cuộc sống, thị trấn Lạc Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào. Nội dung tuyên truyền được thực hiện qua hệ thống truyền thanh, trực tiếp tại hộ gia đình hoặc các buổi họp tổ dân phố (TDP)… Từ năm 2015 - 2020, địa phương đã cấp phát hơn 8.200 tờ gấp tuyên truyền đến từng hộ dân về thực hiện dân chủ, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng thị trấn văn minh đô thị, phong trào TDĐKXDĐSVH; bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Từ đây, người dân địa phương đã tích cực thực hiện phong trào bằng các việc làm cụ thể như: giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan thị trấn, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, chủ động di dời khu vực chăn nuôi, tận dụng phế phẩm nông nghiệp để làm phân bón, đóng góp ngày công, hiến đất để mở rộng các tuyến đường ở thị trấn...

Thông qua phong trào đã huy động được nhiều nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, văn nghệ cơ sở, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc. Năm 2020, toàn thị trấn có 2.333/2.415 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ 96,6%); 10/11 TDP giữ vững danh hiệu TDP văn hóa. Cơ quan UBND thị trấn giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa. Không có cán bộ, đảng viên vi phạm các tệ nạn xã hội và bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên; không có cán bộ, công chức vi phạm việc uống rượu bia trong giờ làm việc và buổi trưa của các ngày làm việc; thực hiện tốt văn hóa giao tiếp, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về lĩnh vực giáo dục, duy trì 5/5 trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ tổng số học sinh ra lớp ở năm 2020 bậc học mầm non đạt 118,3% kế hoạch, bậc tiểu học đạt 103% kế hoạch, bậc THCS đạt 100% kế hoạch. Nhiều gia đình, dòng họ đăng ký mô hình học tập, góp phần nâng cao phong trào cộng đồng học tập... Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được cấp ủy, chính quyền và người dân tích cực hưởng ứng, rèn luyện.

Mặt khác, thị trấn Lạc Dương là nơi có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như: Khu Du dịch Lang Biang, Thung lũng Vàng… và các điểm lễ hội văn hóa cồng chiêng, làng nghề truyền thống như: làng nghề dệt thổ cẩm, làng nghề làm rượu cần, đan lát nên việc thực thực hiện giao tiếp văn minh, lịch sự, thái độ vui vẻ, trách nhiệm với du khách là điều mà cán bộ, đảng viên và người dân luôn hướng đến. Dù thời gian qua bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng năm 2020 trên địa bàn thị trấn vẫn duy trì hoạt động của 11 nhóm cồng chiêng, góp phần giải quyết việc làm và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo doanh thu khoảng 1,2 tỷ đồng.

Đồng chí, Bùi Văn Thụy - Bí thư Đảng ủy thị trấn Lạc Dương cho biết: Phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nhiệt tình tham gia đông đảo của Nhân dân các dân tộc; đó là một trong những yếu tố quan trọng, bước đầu góp phần đáng kể vào kết quả xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Hàng năm, thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lạc Dương triển khai đến các TDP về việc đăng ký các danh hiệu văn hóa và tổ chức bình xét cuối năm theo đúng quy trình. Đồng thời củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban vận động phong trào TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư.

Việc tích cực hưởng ứng phong trào TDĐKXDĐSVH luôn được cấp ủy, chính quyền gắn với công tác xóa đói giảm nghèo, nhằm nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân. Nhờ đó, đời sống Nhân dân ổn định và từng bước phát triển, không có hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Nếu như năm 2015 toàn thị trấn có 75 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 3,57%) thì đến tháng 11/2020 chỉ còn 29 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1%), trong đó có 26 hộ đồng bào DTTS; hộ cận nghèo năm 2015 chiếm 8,7%, đến nay còn 5,6%.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới cấp ủy, chính quyền thị trấn Lạc Dương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào TDĐKXDĐSVH bằng nhiều hình thức phong phú, giúp người dân hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào. Tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội; góp phần xây dựng thị trấn Lạc Dương đạt chuẩn văn minh đô thị.

ĐỨC TÚ