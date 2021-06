Yêu cầu 100% người vào địa bàn tỉnh cung cấp đầy đủ thông tin

(LĐ online) - Ngày 26/6, Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ tại Khu cách ly tập trung Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh

Trong những ngày qua, trên địa bàn toàn tỉnh, các lực lượng chức năng; trong đó, có lực lượng công an các cấp với vai trò tuyến đầu đã tích cực, vượt khó triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa có ca bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trước diễn biến tình hình dịch bệnh cực kỳ phức tạp tại các tỉnh, thành phố lân cận như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... và thêm các địa phương mới xuất hiện ca bệnh như Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận...; đồng thời, trên địa bàn tỉnh đã có một số trường hợp từng đến, lưu trú tại địa phương, khi đi đến địa phương khác được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV- 2 (bệnh nhân số 3141, 6437, 14246 ).

Tình huống xảy ra cũng rất đa dạng, phức tạp, có trường hợp đi về từ vùng không có dịch (Bình Định) nhưng lịch trình lại có dừng, tiếp xúc với một số điểm có dịch mới; có trường hợp đi về từ vùng dịch (Bắc Giang, Bắc Ninh) nhưng cá nhân có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện qua chốt kiểm soát nhưng nguy cơ là nguồn lây bệnh vẫn rất cao.

Công tác kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh, quản lý cư trú, lịch trình đi lại của người đến, về địa phương từ vùng dịch và nguy cơ có dịch là hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong kiểm soát nguồn lây bệnh từ ngoài vào. Để chủ động và tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công an tỉnh yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, không được có tư tưởng lơ là, chủ quan. Phát huy trách nhiệm chỉ huy, phối hợp với ngành y tế kiểm tra, rà soát các quy trình kiểm soát phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát, phát hiện những sơ hở để kịp thời khắc phục, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tất cả các phương tiện, nhất là xe từ các tỉnh, thành phố đang có dịch đảm bảo đúng quy trình phòng, chống dịch.

Đối với các trường hợp đủ điều kiện nhưng có nguy cơ phải kiểm tra, đánh giá thật kỹ, áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa (ngành y tế đã triển khai biện pháp xét nghiệm nhanh tại từng chốt), nếu xét thấy cần thiết thì trao đổi bộ phận y tế báo cáo xin ý kiến cấp trên áp dụng các biện pháp quyết liệt để hạn chế nguy cơ (thay lái xe, quay đầu xe, xuống khách, xuống hàng, khử khuẩn, theo dõi y tế ...).

Hiện nay, các biểu mẫu tờ khai y tế chưa có nội dung đăng ký địa chỉ nơi đến của người và phương tiện vào tỉnh, trong diễn biến phức tạp hiện nay rất khó khăn cho việc trao đổi thông tin phục vụ truy vết, đối chiếu. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu PC08, công an các địa phương có chốt chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai ngay việc bổ sung biểu mẫu và yêu cầu 100% người vào địa bàn tỉnh cung cấp thêm thông tin về địa chỉ nơi đến, nơi đỗ, nơi trả hàng, nhận hàng, nơi ăn nghỉ, thời gian lưu trú... Lưu ý các trường hợp khai báo y tế điện tử cũng phải cung cấp bổ sung các thông tin trên.

Trên cơ sở các thông báo của ngành y tế, công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ chủ động, khẩn trương triển khai ngay lực lượng tham gia tiến hành rà soát, truy vết các trường hợp trong cộng đồng và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, địa phương với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” để phối hợp với ngành y tế áp dụng các biện pháp y tế phù hợp, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Lực lượng công an chú ý nhắc nhở, nâng cao ý thức tự giác, áp dụng các biện pháp bảo hộ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Nếu qua điều tra dịch tễ phát hiện các trường hợp có liên quan trên địa bàn khác trong tỉnh phải trao đổi ngay với lực lượng công an nơi đó để kịp thời phối hợp điều tra, truy vết.

Đối với các thông tin của các chốt gửi về, chủ động phối hợp với trạm y tế, các tổ Covid-19 cộng đồng xác định các trường hợp có nguy cơ để kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm.

Bám sát các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tuần tra, kiểm soát, cử lực lượng tham gia các tổ liên ngành phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch.

Chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về Covid-19 theo quy định. Thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an tỉnh nếu để xảy ra tình hình phức tạp về dịch bệnh trên địa bàn, lĩnh vực được phân công mà không chủ động xử lý và báo cáo kịp thời.

Tình hình diễn biến dịch bệnh và công tác phòng chống dịch có thể còn kéo dài, công an các đơn vị, địa phương chủ động tính toán lực lượng, lộ trình để thay thế cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tập trung ở các chốt kiểm soát, các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ song phải chú ý đảm bảo việc hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn và chấp hành nghiêm các biện pháp y tế theo quy định. Trường hợp không đủ thẩm quyền thì tập hợp đề xuất Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Giám đốc Công an tỉnh giao các phòng chức năng thành lập các tổ kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chôt kiểm soát và công an các đơn vị, địa phương, tập hợp đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, phát hiện, tham mưu xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, chấp hành chưa nghiêm.

AN NHIÊN