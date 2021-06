“Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu” - lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sĩ thuộc hai đại đội xe đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Và, ở Nam Tây Nguyên, tinh thần đó, nhiệm vụ đó vẫn luôn được phát huy, thực hiện tốt. Để rồi sau 10 năm tròn, Hội thi “Lái xe giỏi - quản lý xe tốt” lại được tổ chức với nhiều kết quả tốt đẹp trong lực lượng vũ trang (LLVT).

Hội thi góp phần nâng cao chất lượng quản lý, đồng bộ, tình trạng kỹ thuật của xe - máy quân sự hiện có.

Tại lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh khẳng định: Hội thi nhằm tạo sự thống nhất trong xây dựng chính quy nhà xe quân sự của các đơn vị. Nâng cao chất lượng quản lý, đồng bộ, tình trạng kỹ thuật của xe - máy quân sự hiện có. Thông qua hội thi nhằm đánh giá chất lượng quản lý, sử dụng xe - máy quân sự, nền nếp chính quy và hoạt động kỹ thuật trong toàn tỉnh. Đây cũng là dịp để đội ngũ lái xe quân sự của Bộ CHQS tỉnh bồi dưỡng, bổ sung kiến thức, nhận thức về việc quản lý, khai thác, sử dụng xe - máy quân sự, Luật Giao thông đường bộ, Điều lệ ngành xe - máy quân đội, Điều lệnh đội ngũ, rèn luyện bản lĩnh và tinh thần đoàn kết tập thể để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Hội thi với sự tham gia của 37 thí sinh là các lái xe quân sự thuộc Bộ CHQS tỉnh và 13 đơn vị, gồm 12 Ban CHQS huyện, thành phố và Trung đoàn Bộ binh 994. Hội thi gồm 2 nội dung chính: Thi lái xe giỏi với nội dung các lái xe thi kiến thức và Thi quản lý xe tốt. Phần thi lái xe giỏi được tổ chức tại Trung đoàn Bộ binh 994 (Trường Quân sự cũ) với nội dung thi hiểu biết các câu hỏi trắc nghiệm về: Luật Giao thông đường bộ 2008, Nghị định 100… Phần thi quản lý xe tốt, Ban giám khảo sẽ cơ động chấm thi tại 12 Ban CHQS các huyện, thành phố và Trung đoàn Bộ binh 994 gồm các nội dung: Tình trạng kỹ thuật của tất cả các xe quân sự hiện có, hệ thống sổ sách, giấy tờ đăng ký quản lý xe quân sự, nhà để xe ô tô sử dụng thường xuyên, bảng biển và các hạng mục trong khu kỹ thuật có liên quan.

Do đặc thù của việc chấm thi nên Hội thi đã kéo dài trong suốt nhiều tháng. Sự tham gia tích cực của các cá nhân, đơn vị và hoạt động kỷ luật, trách nhiệm của Ban giám khảo đã góp phần giúp Hội thi thành công tốt đẹp. Tinh thần “yêu xe như con, quý xăng như máu” được thực hiện xuyên suốt góp phần tạo kết quả tốt trong công tác quản lý, khai thác sử dụng vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông trong các đơn vị. Trung tá Ngô Thế Tiệp - Chủ nhiệm kỹ thuật, Trưởng Ban giám khảo Hội thi cho biết: Qua chấm thi cho thấy, công tác bảo đảm kỹ thuậtxe - máy của các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực; các loại phương tiện xe, máy được bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất đúng quy định; chất lượng xe, máy tốt, tính đồng bộ cao; trình độ chuyên môn, tay nghề, nhất là kỹ năng thực hành của đội ngũ lái xe, nhân viên kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Qua Hội thi, một số Ban CHQS địa phương có thành tích nổi trội như: Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng, Bảo Lâm. Thiếu tá Phạm Văn Thịnh - Trưởng Ban Hậu cần Kỹ thuật Ban CHQS thành phố Đà Lạt, cho biết: “Đơn vị hiện có hai xe, gồm một xe U Oát và một xe Toyota phục vụ nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của đơn vị. Việc bảo quản, bảo dưỡng xe - máy nói chung là việc làm thường xuyên nhằm đảm bảo các xe - máy luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất và thường xuyên của đơn vị. Cùng với việc diễn ra hội thi, công tác này được đẩy lên với yêu cầu và cường độ cao hơn. Nhờ vậy những vấn đề còn tồn tại được khắc phục triệt để trong dịp này. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để nhân viên chuyên môn trực tiếp tham gia hội thi tích cực ôn luyện lại và trau dồi thêm kiến thức, đồng thời luyện tập để nâng cao kỹ năng lái xe… ”.

Kết quả Hội thi “Lái xe giỏi - quản lý xe tốt” không những làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về Luật Giao thông đường bộ, Cuộc vận động về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, tiết kiệm và an toàn giao thông” mà còn trực tiếp nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ lái xe, góp phần cổ vũ, tuyên truyền sâu rộng trong LLVT tỉnh. Đồng thời, tạo tiền đề cho việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo các hoạt động Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông” và những năm tiếp theo. Đồng thời, từ Hội thi, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh, duy trì tốt công tác kiểm tra, quản lý xe quân sự trên địa bàn và xe cá nhân từng cán bộ, cơ quan, đơn vị.

NGỌC NGÀ