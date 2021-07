Bảo đảm an toàn thực phẩm và chế độ dinh dưỡng cho người lao động, cán bộ tham gia phòng, chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Ngày 27/7, Sở Y tế Lâm Đồng có văn bản gởi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Phòng Y tế và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố yêu cầu thực hiện chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm về việc bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) và chế độ dinh dưỡng cho người lao động, cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu cách ly.

Các chiến sĩ cung cấp suất ăn cho các trường hợp đang cách ly tập trung tại Trung đoàn 994 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

Thực hiện các nội dung, cụ thể: Trong chế biến thực phẩm tại các bếp ăn của cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cơ sở cách ly phải hực hiện nghiêm các yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy định. Đối với cơ sở cách ly tổ chức bếp ăn dã chiến cần đảm bảo: Khu vực chế biến, nấu ăn phải đảm bảo vệ sinh, cách biệt với các nguồn ô nhiễm, bố trí tách biệt với phân khu cách ly; dụng cụ chế biến, ăn uống bảo đảm vệ sinh; bố trí riêng dụng cụ chế biến thực phẩm sống và chín; có đủ nước sạch để sử dụng; thực hiện ăn chín, uống chín; ăn ngay sau khi chế biến (không quá 2 giờ sau khi chế biến); bố trí khu vực rửa tay; rửa tay trước, trong và sau khi chế biến thực phẩm; có thùng đựng rác, có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi; thực hiện nghiêm các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Người cung cấp dịch vụ ăn uống phải được kiểm tra, giám sát sức khỏe, đảm bảo các điều kiện như đo nhiệt độ, khai báo y tế hàng ngày, đeo khẩu trang và găng tay khi phục vụ; đảm bảo khoảng cách trong quá trình giao nhận thực phẩm.

Đối với cơ sở cung cấp lương thực, thực phẩm, suất ăn cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cơ sở cách ly yêu cầu ký cam kết phòng, chống dịch với Ban Quản lý Khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở cách ly, chính quyền địa phương; phối hợp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cơ sở cách ly thực hiện việc quản lý danh sách người lao động, lịch trình, thời gian làm việc của người lao động; định kỳ thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người lao động; yêu cầu người lao động thực hiện 5K, ghi lại lịch trình tiếp xúc hàng ngày.

Trong việc tổ chức bữa ăn: Tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp cung cấp các suất ăn cá nhân phải bố trí việc lấy suất ăn theo nguyên tắc một chiều. Khi xuất hiện trường hợp mắc Covid-19, trường hợp là F1, F2, trong khi thực hiện cách ly, truy vết, khoanh vùng theo quy định, khuyến khích cung cấp suất ăn cho người lao động tại từng vị trí làm việc tùy theo tình hình dịch bệnh tại cơ sở. Sắp xếp các ca ăn lệch giờ, tránh tập trung đông người ở căn tin, phòng ăn trong một khung giờ. Khuyến khích bố trí các khu vực ăn riêng theo từng phân xưởng sản xuất, dây chuyền sản xuất, tổ sản xuất, khu vực sản xuất tại căng tin, phòng ăn của cơ sở. Đảm bảo khoảng cách khi ăn, bố trí so le tùy theo tình hình dịch. Lắp vách ngăn giữa các vị trí ngồi ăn. Khuyến khích đánh mã số tại các vị trí ngồi ăn; người ăn ghi lại mã số tại vị trí ngồi ăn của mình để dễ dàng truy vết khi cần. Tránh ngồi đối diện, trò chuyện khi ăn. Ăn xong rời khỏi căn tin ngay, tránh tiếp xúc không cần thiết. Bố trí khu vực rửa tay, sát khuẩn bàn tay trước và sau khi ăn. Thực hiện vệ sinh, thu gom rác thải, khử khuẩn ngay sau mỗi lượt người lao động ăn, uống. Có biện pháp hạn chế sử dụng tiền mặt hoặc phiếu ăn để trả tiền ăn.

Tại cơ sở cách ly: Cung cấp suất ăn riêng cho từng trường hợp được cách ly; không ngồi ăn chung. Có xe đẩy để chuyển thức ăn cho người được cách ly. Đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình phân phối thức ăn. Bố trí khu vực rửa tay, sát khuẩn bàn tay; rửa tay, sát khuẩn tay trước và sau khi ăn. Thu gom rác thải sau khi ăn, uống.

AN NHIÊN