Bảo Lâm: Lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

UBND huyện Bảo Lâm cho biết, thực hiện công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đến nay, huyện Bảo Lâm đã có 128 tổ an ninh nhân dân gồm 20 tổ dân phòng, 108 tổ tuần tra dân cử, dân nuôi; 128 tổ hòa giải; 1 ban bảo vệ dân phòng. Hoạt động của các tổ chức này đã phát huy tác dụng trong việc tập hợp đông đảo quần chúng tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên từng địa bàn dân cư, làm nòng cốt trong việc hòa giải cơ sở. Nhờ đó, trên địa bàn huyện đã không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp, giúp lực lượng vũ trang huyện (công an, bộ đội địa phương) hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương.

HOÀNG SA